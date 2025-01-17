Trump'tan 3 isme özel elçilik: Hollywood'u altın çağına döndüreceğiz

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight’ı Hollywood’un "Özel Elçileri" olarak atadığını duyurdu. Üç ünlü isim, Trump'ın kültür ve sinema politikalarının yüzü olacak.

Trump'tan 3 isme özel elçilik: Hollywood'u altın çağına döndüreceğiz - 1

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump, başkanlık döneminde sinema dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını ilan ederek Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı Hollywood’un “Özel Elçileri” olarak atadı.

N-LIFE HABERLERİ

Trump'tan 3 isme özel elçilik: Hollywood'u altın çağına döndüreceğiz - 2

"HOLLYWOOD'U ALTIN ÇAĞINA DÖNDÜRECEĞİZ"

Trump, açıklamasında bu üç ismin "Hollywood’un gözü ve kulağı" olacağını belirtti. Onların önerileriyle sektörü büyütmeyi vaat eden Trump, "Hollywood’u, yabancıların iş kapmasını engelleyerek eski ihtişamına kavuşturacağız," dedi.

Trump'tan 3 isme özel elçilik: Hollywood'u altın çağına döndüreceğiz - 3

"O BU GEZEGENDEN DEĞİL"

Sylvester Stallone, daha önce Trump’ı "Rocky" karakterine benzetmiş ve onun başarılarını George Washington’la kıyaslayarak övgü dolu sözler söylemişti. Aktör, Trump için “Mitolojiyi severim ve o bu gezegenden değil,” diyerek dikkat çekmişti.

Trump'tan 3 isme özel elçilik: Hollywood'u altın çağına döndüreceğiz - 4

GIBSON'IN TARTIŞMALI GEÇMİŞİ

Mel Gibson, geçmişte antisemitik ve homofobik söylemleri nedeniyle sıkça eleştiriler aldı.  Trump’ın bu seçimi, bazı çevrelerde tepkiye yol açsa da Gibson, geçmişteki davranışlarından dolayı birçok kez özür dilemiş ve destekçilerini kazanmaya devam etmişti.

Trump'tan 3 isme özel elçilik: Hollywood'u altın çağına döndüreceğiz - 5

Hollywood'un ünlü ismi Angelina Jolie'nin babası ve Oscar ödüllü aktör  Jon Voight,  kariyerinin  yanı sıra Trump’a ve İsrail’e verdiği güçlü destekle biliniyor. Daha önce kızıyla yaşadığı siyasi anlaşmazlıklarla da sık sık gündeme gelmişti.

Üç aktör de farklı zamanlardaki açıklamalarıyla Trump'a desteklerini belirtmişti.

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