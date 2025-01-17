Trump'tan 3 isme özel elçilik: Hollywood'u altın çağına döndüreceğiz

GIBSON'IN TARTIŞMALI GEÇMİŞİ

Mel Gibson, geçmişte antisemitik ve homofobik söylemleri nedeniyle sıkça eleştiriler aldı. Trump’ın bu seçimi, bazı çevrelerde tepkiye yol açsa da Gibson, geçmişteki davranışlarından dolayı birçok kez özür dilemiş ve destekçilerini kazanmaya devam etmişti.