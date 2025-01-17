Trump'tan 3 isme özel elçilik: Hollywood'u altın çağına döndüreceğiz
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight’ı Hollywood’un "Özel Elçileri" olarak atadığını duyurdu. Üç ünlü isim, Trump'ın kültür ve sinema politikalarının yüzü olacak.
ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump, başkanlık döneminde sinema dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını ilan ederek Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı Hollywood’un “Özel Elçileri” olarak atadı.