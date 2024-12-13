Tuba Büyüküstün, Hollywood yıldızlarıyla kırmızı halıda
Kızıldeniz Film Festivali'nin (Red Sea Film Festival) jüri üyeleri arasında yer alan Tuba Büyüküstün kırmızı halıda şıklığıyla beğeni topladı. Suudi Arabistan'da düzenlenen festivale Johnny Depp, Benedict Cumberbatch ve Sarah Jessica Parker gibi dünyaca ünlü yıldızlar katıldı.
Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali devam ediyor.
5-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen festivalin jüri başkanlığını Spike Lee üstleniyor. Festivalin jüri üyeleri arasında ise Tuba Büyüküstün yer alıyor.