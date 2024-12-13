Tuba Büyüküstün, Hollywood yıldızlarıyla kırmızı halıda

Kızıldeniz Film Festivali'nin (Red Sea Film Festival) jüri üyeleri arasında yer alan Tuba Büyüküstün kırmızı halıda şıklığıyla beğeni topladı. Suudi Arabistan'da düzenlenen festivale Johnny Depp, Benedict Cumberbatch ve Sarah Jessica Parker gibi dünyaca ünlü yıldızlar katıldı.

Tuba Büyüküstün, Hollywood yıldızlarıyla kırmızı halıda - 1

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali devam ediyor.

5-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen festivalin jüri başkanlığını Spike Lee üstleniyor. Festivalin jüri üyeleri arasında ise Tuba Büyüküstün yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Tuba Büyüküstün, Hollywood yıldızlarıyla kırmızı halıda - 2

Açılış törenindeki şıklığıyla göz dolduran yıldız, festival kırmızı halısında bu sefer siyah bir elbise ile boy gösterdi.

Tuba Büyüküstün, Hollywood yıldızlarıyla kırmızı halıda - 3

Büyüküstün'ün kırmızı halı pozu, film festivalinin sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Tuba Büyüküstün, Hollywood yıldızlarıyla kırmızı halıda - 4

Geçtiğimiz günlerde Michael Douglas, Will Smith, Emily Blunt, Michelle Yeoh, Vin Diesel gibi isimlerin katıldığı festivale Hollywood yıldızları akın etti.

Tuba Büyüküstün, Hollywood yıldızlarıyla kırmızı halıda - 5

Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası nedeniyle prestiji sarsılan ve kariyerinde yeni bir sayfa açan ABD'li oyuncu Johnny Depp, festivalde boy gösterdi.

Tuba Büyüküstün, Hollywood yıldızlarıyla kırmızı halıda - 6

Hollywood'un gözde çiftlerinden Nick Jonas ile Priyanka Chopra da Kızıldeniz Film Festivali'ne katılan isimlerden.

Tuba Büyüküstün, Hollywood yıldızlarıyla kırmızı halıda - 7

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, festivalin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Tuba Büyüküstün, Hollywood yıldızlarıyla kırmızı halıda - 8

Sex and The City dizisinin yıldızı Sarah Jessica Parker.

Tuba Büyüküstün, Hollywood yıldızlarıyla kırmızı halıda - 9

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Usta oyuncu Nurgül Yeşilçay, kırmızı straplez elbisesiyle festivalin açılış töreninde boy göstermişti.

Tuba Büyüküstün, Hollywood yıldızlarıyla kırmızı halıda - 10

Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan Büyüküstün ise açılış töreninde Zuhair Murad imzalı bir elbise giymişti.

Tuba Büyüküstün, Hollywood yıldızlarıyla kırmızı halıda - 11

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