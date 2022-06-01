Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022)

Haberler | 01.06.2022 - 17:06

IMDb tüm zamanların en iyi filmlerini listeledi. İşte seyirci ve kullanıcıların oylarıyla belirlenen tüm zamanların en iyi 100 filmi...

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 1

100. Kapışma (2000) 8,2

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 2

99. Otomatik Portakal (1971) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 3

98. Gizli Teşkilât (1959) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 4

97. Full Metal Jacket (1987) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 5


96. Onur Savaşı (2012) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 6

95. Yurttaş Kane (1941) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 7

94. Sil Baştan (2004) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 8

93. Dangal (2016) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 9

92. Bir Şehir Katilini Arıyor (1931) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 10

91. Ölüm Korkusu (1958) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 11

90. Bir Rüya İçin Ağıt (2000) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 12

89. 2001: Uzay Yolu Macerası (1968) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 13

88. Can Dostum (1997) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 14

87. Soysuzlar Çetesi (2009) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 15

86. Rezervuar Köpekleri (1992) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 16

85. Amadeus (1984) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 17

84. Yüksek ve Alçak (1963) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 18


83. Yıldız Savaşları: Jedi'ın Dönüşü (1983) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 19


82. Her Çocuk Özeldir (2007) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 20


81. Oyuncak Hikayesi (1995) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 21

80. 3 Ahmak (2009) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 22

79. Mukaddes Vazife (1981) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 23

78. Cesur Yürek (1995) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 24

77. Coco (2017) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 25


76. Amerikan Güzeli (1999) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 26

75. Senin adın (2016) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 27

74. Yaratığın Dönüşü (1986) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 28

73. Bir Zamanlar Amerika (1984) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 29

72. 1917 (2019) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 30

71. Kara Şövalye Yükseliyor (2012) 8,3

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 31


70. Beklenmeyen Şahit (1957) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 32

69. İhtiyar Delikanlı (2003) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 33

68. Avengers: Endgame (2019) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 34


67. Garip Doktor (1964) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 35

66. Prenses Mononoke (1997) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 36

65. Sunset Bulvarı (1950) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 37

64. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 38



63. VOL·i (2008) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 39

62. Cinnet (1980) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 40

61. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 41

60. Zafer Yolları (1957) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 42

59. Zincirsiz (2012) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 43

58. Başkalarının Hayatı (2006) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 44

57. Şarlo Diktatör (1940) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 45

56. Akıl Defteri (2000) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 46

55. Kutsal Hazine Avcıları (1981) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 47

54. Kıyamet (1979) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 48

53. Yaratık (1979) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 49

52. Cennet Sineması (1988) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 50

51. Arka Pencere (1954) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 51

50. Casablanca (1942) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 52

49. Ateşböceklerinin Mezarı (1988) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 53

48. Joker (2019) 8,4

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 54

47. Batıda Kan Var (1968) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 55

46. Prestij (2006) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 56

45. Whiplash (2014) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 57

44. Köstebek (2006) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 58

43. Can Dostum (2011) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 59


42. Şehir Işıkları (1931) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 60

41. Gladyatör (2000) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 61

40. Sapık (1960) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 62

39. Asri Zamanlar (1936) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 63

38. Geleceğe Dönüş (1985) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 64

37. Piyanist (2002) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 65

36. Terminator 2: Mahşer Günü (1991) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 66

35. Geçmişin Gölgesinde (1998) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 67

34. Aslan Kral (1994) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 68

33. Seppuku (1962) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 69

32. Olağan Şüpheliler (1995) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 70

31. Sevginin Gücü (1994) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 71

30. Yıldızlararası (2014) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 72

29. Yeşil Yol (1999) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 73

28. Ruhların Kaçışı (2001) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 74

27. Er Ryan'ı Kurtarmak (1998) 8,5

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 75

26. Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut (1977) 8,6

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 76

25. Parazit (2019) 8,6

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 77

24. Şahane Hayat (1946) 8,6

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 78

23. Kuzuların Sessizliği (1991) 8,6

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 79

22. Hayat Güzeldir (1997) 8,6

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 80

21. Tanrı Kent (2002) 8,6

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 81

20. Yedi (1995) 8,6

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 82

19. Yedi Samuray-Kanlı Pirinç (1954) 8,6

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 83

18. Guguk Kuşu (1975) 8,6

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 84

17. Sıkı Dostlar (1990) 8,6

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 85

16. Matrix (1999) 8,6

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 86

15. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) 8,7

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 87

14. Yıldız Savaşları: İmparator (1980) 8,7

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 88

13. Başlangıç (2010) 8,7

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 89

12. Forrest Gump (1994) 8,8

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 90

11. Dövüş Kulübü (1999) 8,8

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 91


10. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001) 8,8

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 92

9. İyi, Kötü ve Çirkin (1966) 8,8

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 93

8. Ucuz Roman (1994) 8,9

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 94

7. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003) 8,9

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 95

6. Schindler'in Listesi (1993) 8,9

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 96

5. 12 Öfkeli Adam (1957) 8,9

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 97


4. Kara Şövalye (2008) 9,0

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 98

3. Baba 2 (1974) 9,0

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 99


2. Baba (1972) 9,1

Tüm zamanların en iyi 100 filmi (En iyi film önerileri 2022) - 100

1. Esaretin Bedeli (1994) 9,2

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