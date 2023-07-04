Tüm zamanların en iyi aksiyon filmi seçildi

Seyircilerin katıldığı ankette tüm zamanların en iyi aksiyon filmi seçildi. Hastalığı nedeniyle sinemayı bırakmak zorunda kalan Bruce Willis, imzası nitekiğindeki filmiyle listenin zirvesine yerleşti.

Tüm zamanların en iyi aksiyon filmi seçildi - 1

Söz konusu olan aksiyon filmiyse, Bruce Willis hala zirvede. John McTiernan'ın Bruce Willis başrollü klasiği "Zor Ölüm" (Die Hard), tüm zamanların en iyi aksiyon filmi seçildi.

Willis'in John McClane adlı bir dedektifi canlandırdığı 1988 yapımı film, Showcase Cinemas şirketinin 2 bin kişinin katıldığı anketinde seçildi. Zor Ölüm seyirciden yüzde 18'lik oy aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Tüm zamanların en iyi aksiyon filmi seçildi - 2

68 yaşındaki Bruce Willis, geçen yıl sağlık sorunları nedeniyle zorunlu emeklilik kararı almıştı. Emmy ve Altın Küre ödüllü Willis, kendisine frontotemporal demans teşhisi konduğunu açıklamıştı.

Tüm zamanların en iyi aksiyon filmi seçildi - 3

İkinci sıraya Steven Spielberg'ün Indiana Jones serisinin ilk filmi Kutsal "Hazine Avcıları" (Raiders Of The Lost Ark) yüzde 15 oyla yerleşti.

Tüm zamanların en iyi aksiyon filmi seçildi - 4

"Top Gun", yüzde 13'lük oyla üçüncü sırada yer aldı.

Listenin dördüncüsü yüzde 12'lik oyla "Terminatör 2: Kıyamet Günü" (Terminator 2: Judgement Day) olurken, beşinci sıraya yüzde 11 ile "Gladyatör" yerleşti.

Tüm zamanların en iyi aksiyon filmi seçildi - 5

Anketi gerçekleştiren Showcase Cinemas'tan Jon Dixon, "Aksiyon filmleri sinemanın vazgeçilmezi ve anketimize katılanların yüzde 62'si bu türün sinemada izlenebilecek en heyecan verici tür olduğunu belirtiyor" dedi.

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