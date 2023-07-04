Tüm zamanların en iyi aksiyon filmi seçildi
Seyircilerin katıldığı ankette tüm zamanların en iyi aksiyon filmi seçildi. Hastalığı nedeniyle sinemayı bırakmak zorunda kalan Bruce Willis, imzası nitekiğindeki filmiyle listenin zirvesine yerleşti.
Söz konusu olan aksiyon filmiyse, Bruce Willis hala zirvede. John McTiernan'ın Bruce Willis başrollü klasiği "Zor Ölüm" (Die Hard), tüm zamanların en iyi aksiyon filmi seçildi.
Willis'in John McClane adlı bir dedektifi canlandırdığı 1988 yapımı film, Showcase Cinemas şirketinin 2 bin kişinin katıldığı anketinde seçildi. Zor Ölüm seyirciden yüzde 18'lik oy aldı.