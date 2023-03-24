Tüm zamanların en iyi devam filmleri (2023)

Sinema tarihine damga vuran bazı filmlerin devamını çekmek cesaret ister. Variety, ilk filmlerin yarattığı etkiyi yaratan hatta beklentiyi aşan filmleri sıraladı. İşte tüm zamanların en iyi devam filmleri...

Tüm zamanların en iyi devam filmleri (2023) - 1

MAD MAX: FURY ROAD

George Miller'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, orijinal filmini artmayan aksiyon dolu sahneleri ve başarılı performanslarıyla son yılların en iyi filmleri arasında yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Tüm zamanların en iyi devam filmleri (2023) - 2

THE EMPIRE STRIKES BACK

Darth Vader'in kimliği ortaya çıkmış ve serinin belki de en önemli bilgisi verilmiş olmasına rağmen İmparatorun Dönüşü, Star Wars evreninin en başarılı filmlerinden biri olarak görülüyor.

Tüm zamanların en iyi devam filmleri (2023) - 3

BLADE RUNNER 2049

Ridley Scott'ın 1980 yılında yönetmen koltuğunda oturduğu ve adını en iyi bilim kurgu filmleri arasına yazdıran Blade Runner'a devam filmi çekmek oldukça cesur bir hamle olarak görüldü. Ancak Fransız yönetmen Denis Villeneuve, aynı evrende yarattığı özgün hikayeyle beklentileri aşmayı başardı.

Tüm zamanların en iyi devam filmleri (2023) - 4

OCEAN'S TWELVE

Brad Pitt, George Clooney ve Matt Damon'ın başrollerini paylaştığı Ocean serisinin ikinci film, ilk filmin yarattığı etkiyi yüksek temposu ve özgün senaryosuyla ikiye katladı.

Tüm zamanların en iyi devam filmleri (2023) - 5

TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY

Arnold Schwarzenegger'ın başrolünde yer aldığı ikinci Terminatör filmi, artan aksiyon sahnelerinin kusursuzluğu ve gelişen görsel efektlerin etkisiyle en az ilk film kadar seviliyor.

Tüm zamanların en iyi devam filmleri (2023) - 6

THE GODFATHER PART II

Kült filmler arasına giren Baba filminin devam filmi, ilk filmin yarattığı etkiyi aratmadı. Francis Ford Coppola'nun yönetmen  koltuğunda oturduğu film, en az orijinal "Baba" kadar başarılı.

Tüm zamanların en iyi devam filmleri (2023) - 7

BATMAN DÖNÜYOR

Tim Burton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Batman Dönüyor filmi, Gotham'ın yeni kötü karakterleriyle izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not aldı.

Tüm zamanların en iyi devam filmleri (2023) - 8

22 JUMP STREET

Johnny Depp ile özdeşleşen “Jump Street” filmini günümüze taşımak büyük cesaret istese de Jonah Hill ve Channing Tatum oldukça başarılı bir iş çıkardı.

Tüm zamanların en iyi devam filmleri (2023) - 9

MAGIC MIKE XXL

Channing Tatum'ın başrolünde yer aldığı ve Steven Soderbergh’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Magic Mike XXL, karakterlerin hikayelerini daha derin ve detaylı bir şekilde işlemesiyle büyük övgü topladı.

Tüm zamanların en iyi devam filmleri (2023) - 10

ÖLÜLERİN ŞAFAĞI

Zombi istilasında hayatta kalma mücadelesi veren dört kişinin hikayesi, izleyicilerden tam not aldı. 

Tüm zamanların en iyi devam filmleri (2023) - 11

TWIN PEAKS: FIRE WALK WITH ME

David Lynch imzalı “Twin Peaks"in devam filmi, prodüksiyon aşamasında bazı engellerle karşılaşsa da hikayesi ve karanlık tonuyla çok sevildi.

Tüm zamanların en iyi devam filmleri (2023) - 12

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ

2011 tarihli Kaptan Amerika: İlk Yenilmez'in devam filmi, bazı Marvel hayranlarına göre ilk filmden daha başarılı.

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