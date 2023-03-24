Tüm zamanların en iyi devam filmleri (2023)

George Miller'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, orijinal filmini artmayan aksiyon dolu sahneleri ve başarılı performanslarıyla son yılların en iyi filmleri arasında yer alıyor.
Darth Vader'in kimliği ortaya çıkmış ve serinin belki de en önemli bilgisi verilmiş olmasına rağmen İmparatorun Dönüşü, Star Wars evreninin en başarılı filmlerinden biri olarak görülüyor.
Ridley Scott'ın 1980 yılında yönetmen koltuğunda oturduğu ve adını en iyi bilim kurgu filmleri arasına yazdıran Blade Runner'a devam filmi çekmek oldukça cesur bir hamle olarak görüldü. Ancak Fransız yönetmen Denis Villeneuve, aynı evrende yarattığı özgün hikayeyle beklentileri aşmayı başardı.
Brad Pitt, George Clooney ve Matt Damon'ın başrollerini paylaştığı Ocean serisinin ikinci film, ilk filmin yarattığı etkiyi yüksek temposu ve özgün senaryosuyla ikiye katladı.
Arnold Schwarzenegger'ın başrolünde yer aldığı ikinci Terminatör filmi, artan aksiyon sahnelerinin kusursuzluğu ve gelişen görsel efektlerin etkisiyle en az ilk film kadar seviliyor.
Kült filmler arasına giren Baba filminin devam filmi, ilk filmin yarattığı etkiyi aratmadı. Francis Ford Coppola'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, en az orijinal "Baba" kadar başarılı.
Tim Burton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Batman Dönüyor filmi, Gotham'ın yeni kötü karakterleriyle izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not aldı.
Johnny Depp ile özdeşleşen “Jump Street” filmini günümüze taşımak büyük cesaret istese de Jonah Hill ve Channing Tatum oldukça başarılı bir iş çıkardı.
Channing Tatum'ın başrolünde yer aldığı ve Steven Soderbergh’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Magic Mike XXL, karakterlerin hikayelerini daha derin ve detaylı bir şekilde işlemesiyle büyük övgü topladı.
Zombi istilasında hayatta kalma mücadelesi veren dört kişinin hikayesi, izleyicilerden tam not aldı.
David Lynch imzalı “Twin Peaks"in devam filmi, prodüksiyon aşamasında bazı engellerle karşılaşsa da hikayesi ve karanlık tonuyla çok sevildi.
2011 tarihli Kaptan Amerika: İlk Yenilmez'in devam filmi, bazı Marvel hayranlarına göre ilk filmden daha başarılı.