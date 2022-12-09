Tüm zamanların en iyi drama dizileri

Dizi, bir polis baskını sırasında işlerin beklenildiği gibi gelişmemesinin ardından, Dedektif Steve Arnott'ın olayların üstünün kapatılmasını reddetmesini konu ediyor.
Nicola Walker ve Sanjeev Bhaskar‘ın rol aldığı Unforgotten dizisi, 39 yıl önce işlenen bir cinayet dosyasını ele alıyor.
Dizi, Belfast polisinin bir seri cinayet soruşturması durdurulunca, bu durumu araştırmak için Dedektif Şefi Stella Gibson'ın göreve getirilmesini konu ediyor.
Dizide, özel hayatındaki sorunların dışında kasabada yıllardır hüküm süren uyuşturucu sorununu çözmeye çalışan Catherine'in zorlu mücadelesi anlatılıyor.
Dizide genç bir çocuğun öldürülmesinin ardından, adeta bir medya ordusunun akın ettiği küçük bir sahil kasabasının perdelerinin aralanması konu ediliyor.
Dizi, eski bir asker olan Cormoran Strike'ın güvenilir asistan Robin Ellacott ile birlikte birbirinden vahşi ve gizemli cinayetleri çözmesini anlatıyor.
Bodyguard dizisi, bir politikacıyı korumakla görevli olan savaş gazisinin hikayesini konu ediyor.
Dizi, Shetland polisinin yetki alanında meydana gelen çeşitli suçları konu alıyor.
Ann Cleeves'in roman serisinden uyarlanan 'Vera' dizisi, kıvrak zekası ve kendine has kişiliğiyle dikkat çeken dedektif Vera'yı ve çözmeye çalıştığı karmaşık cinayet vakalarını konu ediniyor.
Dizi, İskoç balıkçı teknesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolması ve bir Trident nükleer denizaltısındaki bir ölümün polisi, donanma ve İngiliz güvenlik servisleriyle çatışmaya sokmasını konu ediyor.
Dizide bir İngiliz askerinin suçlandığı davayı ele alan inatçı, genç dedektif çok katmanlı bir komployu ortaya çıkarmak için kollarını sıvıyor.
Dizi, İskoçya'daki bir üniversite adli tıp laboratuvarına asistan olarak katılan ve hemen annesinin yıllar önce öldürüldüğüne dair ipuçları bulan Emma Hedges'i anlatıyor.
Giri/Haji, organize suç çetesi üyesi olan ve cinayetle suçlanan kayıp kardeşini bulmak için zorlu bir mücadeleye girişen bir dedektifin hikayesini konu ediyor.
Dizide, Adam Price adındaki bir aile babasının; yabancı birinin karısı hakkındaki iddialarına yanıt aramaya başlaması ve kendini bir gizemin ortasında bulması anlatılıyor.
Sherlock Homes hikayelerine dayanan Bafta ve Emmy ödüllü dizi, ünlü dedektifin günümüz davalarını çözmesini ele alıyor.
Yapımda, farklı çalışan zihni nedeniyle yaşayanlarla ölüler arasında sıkışmış, mükemmel bir dedektif olan John River'ın yaşadıkları anlatılıyor.
Dizi, iki çocuk büyüttükten sonra göreve dönmeye karar veren eski bir Londra dedektifi olan DS Marcella Backland'ın hayatını konu ediniyor.
Peter Robinson'ın polisiye romanlarından uyarlanan yapımda, Yorkshire'da geçen gösteri, korkunç suçları çözerken Müfettiş Alan Banks ve ekibi anlatılıyor.
Steven Moffat tarafından geliştirilen dizi, gizem çözme konusunda hünerli Amerikalı bir idam mahkumu, genç bir İngiliz gazetecinin aniden ortadan kaybolan arkadaşını aramasına yardım etmesini konu alıyor.
Dizide, İskoçya'daki Deniz Cinayet Birimi'nin yeni atanan başkanı olan Annika Strandhed, açıklanamayan, vahşi ve görünüşte akıl almaz cinayetleri araştırması ve yaşadıkları anlatılıyor.