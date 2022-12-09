Tüm zamanların en iyi drama dizileri

Sinema sektörünün prestijli yayını Variety, yılın en başarılı İngiliz polisiye drama dizilerini derledi. İşte 2022'nin en iyi drama dizileri...

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 1

Line of Duty

Dizi, bir polis baskını sırasında işlerin beklenildiği gibi gelişmemesinin ardından, Dedektif Steve Arnott'ın olayların üstünün kapatılmasını reddetmesini konu ediyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 2

Unforgotten

Nicola Walker ve Sanjeev Bhaskar‘ın rol aldığı Unforgotten dizisi, 39 yıl önce işlenen bir cinayet dosyasını ele alıyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 3

The Fall

Dizi, Belfast polisinin bir seri cinayet soruşturması durdurulunca, bu durumu araştırmak için Dedektif Şefi Stella Gibson'ın göreve getirilmesini konu ediyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 4

Happy Valley

Dizide, özel hayatındaki sorunların dışında kasabada yıllardır hüküm süren uyuşturucu sorununu çözmeye çalışan Catherine'in zorlu mücadelesi anlatılıyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 5

Broadchurch

Dizide genç bir çocuğun öldürülmesinin ardından, adeta bir medya ordusunun akın ettiği küçük bir sahil kasabasının perdelerinin aralanması konu ediliyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 6

C.B. Strike

Dizi, eski bir asker olan Cormoran Strike'ın güvenilir asistan Robin Ellacott ile birlikte birbirinden vahşi ve gizemli cinayetleri çözmesini anlatıyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 7

Bodyguard

Bodyguard dizisi, bir politikacıyı korumakla görevli olan savaş gazisinin hikayesini konu ediyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 8

Shetland

Dizi, Shetland polisinin yetki alanında meydana gelen çeşitli suçları konu alıyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 9

Vera

Ann Cleeves'in roman serisinden uyarlanan 'Vera' dizisi, kıvrak zekası ve kendine has kişiliğiyle dikkat çeken dedektif Vera'yı ve çözmeye çalıştığı karmaşık cinayet vakalarını konu ediniyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 10

Vigil

Dizi, İskoç balıkçı teknesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolması ve bir Trident nükleer denizaltısındaki bir ölümün polisi, donanma ve İngiliz güvenlik servisleriyle çatışmaya sokmasını konu ediyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 11

The Capture

Dizide bir İngiliz askerinin suçlandığı davayı ele alan inatçı, genç dedektif çok katmanlı bir komployu ortaya çıkarmak için kollarını sıvıyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 12

Traces

Dizi, İskoçya'daki bir üniversite adli tıp laboratuvarına asistan olarak katılan ve hemen annesinin yıllar önce öldürüldüğüne dair ipuçları bulan Emma Hedges'i anlatıyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 13

Giri/Haji

Giri/Haji, organize suç çetesi üyesi olan ve cinayetle suçlanan kayıp kardeşini bulmak için zorlu bir mücadeleye girişen bir dedektifin hikayesini konu ediyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 14

The Stranger

Dizide, Adam Price adındaki bir aile babasının; yabancı birinin karısı hakkındaki iddialarına yanıt aramaya başlaması ve kendini bir gizemin ortasında bulması anlatılıyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 15

Sherlock

Sherlock Homes hikayelerine dayanan Bafta ve Emmy ödüllü dizi, ünlü dedektifin günümüz davalarını çözmesini ele alıyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 16

River

Yapımda, farklı çalışan zihni nedeniyle yaşayanlarla ölüler arasında sıkışmış, mükemmel bir dedektif olan John River'ın yaşadıkları anlatılıyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 17

Marcella

Dizi, iki çocuk büyüttükten sonra göreve dönmeye karar veren eski bir Londra dedektifi olan DS Marcella Backland'ın hayatını konu ediniyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 18

DCI Banks

Peter Robinson'ın polisiye romanlarından uyarlanan yapımda, Yorkshire'da geçen gösteri, korkunç suçları çözerken Müfettiş Alan Banks ve ekibi anlatılıyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 19

Inside Man

Steven Moffat tarafından geliştirilen dizi, gizem çözme konusunda hünerli Amerikalı bir idam mahkumu, genç bir İngiliz gazetecinin aniden ortadan kaybolan arkadaşını aramasına yardım etmesini konu alıyor.

Tüm zamanların en iyi drama dizileri - 20

Annika

Dizide, İskoçya'daki Deniz Cinayet Birimi'nin yeni atanan başkanı olan Annika Strandhed, açıklanamayan, vahşi ve görünüşte akıl almaz cinayetleri araştırması ve yaşadıkları anlatılıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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