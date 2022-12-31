Tunceli Müzesi'ne bir yılda 24 bin ziyaretçi

Alevilik, etnografya ve arkeoloji bölümlerinin yanı sıra yazılı ve görsel alanların bulunduğu Tunceli Müzesi, bu yıl yaklaşık 24 bin ziyaretçinin uğrak yeri oldu.
Kentte iki yıl önce kurulan Tunceli Müzesi, dört blok halinde 5 bin 800 metrekare kapalı alandan oluşuyor ve içinde yaklaşık 2 bin civarında eser sergileniyor.
Turizm açısından kente hareketlilik katan müzede, binlerce yıllık taş aletler, çömlekler, madenlerden yapılmış eserler, bal mumu heykelleri, koç ve at biçimli mezar taşları geçmişe ışık tutuyor.
Açıldıktan sonra kentteki arkeolojik kazılar, tescil çalışmaları ve yüzey araştırmalarının hızlanmasını sağlayan müzeyi, 1 Ocak-30 Aralık'ta yaklaşık 24 bin yerli ve yabancı turist gezdi.
Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel, AA muhabirine, kentte 2018'den itibaren turizm alanında çalışmalar yapıldığını söyledi.
Müzenin açılmasıyla kültür turizminin en önemli halkalarından birini oluşturduklarını belirten Öncel, "Son yıllarda vatandaşlarımız müzeye ciddi anlamda eser bağışlamaya başladı. 2020 yılında 1700 civarında olan eser sayımız şu anda 2 bine doğru gidiyor. İlimizde yaptığımız arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları sırasında bulduğumuz kültür varlıklarıyla müzenin koleksiyonunu genişletiyoruz" dedi.
İşte bir yılda 24 bin ziyaretçi ağırlayan Tunceli Müzesi'nden görüntüler...