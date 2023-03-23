Türk aksiyon filmi Geri Sayım'dan ilk kareler

1321 yılla yargılanan Veysel Demir'in hikayesini gerçek hayatından alıntılarla anlatan Geri Sayım filminden ilk kareler izleyiciyle buluştu.

Türk aksiyon filmi Geri Sayım'dan ilk kareler - 1

Aksiyon filmi Geri Sayım, 1321 yılla yargılanan Veysel Demir'in hikayesini gerçek hayatından alıntılarla anlatıyor. Aksiyon dolu filmden ilk kareler yayınlandı.

N-LIFE HABERLERİ

Türk aksiyon filmi Geri Sayım'dan ilk kareler - 2

Aksiyon sahneleriyle iddialı olan filmin yarış sahneleri için Rusya'dan özel bir ekiple anlaşıldı.

Türk aksiyon filmi Geri Sayım'dan ilk kareler - 3

Yönetmen koltuğunda Aykut Taşkın'ın oturduğu Geri Sayım'ın görüntü yönetmenliğini Cengizhan Durmaz üstlendi. Filmin oyuncu kadrosunda ise Yosi Mizrahi, Hakan Bilgin, Batuhan Soyaslan, Metin Pıhlıs, Hilmi Deler ve Özgür Balakar gibi sevilen isimler yer alıyor.

Türk aksiyon filmi Geri Sayım'dan ilk kareler - 4

Geri Sayım, 30 Haziran'da Türkiye'de, 29 Haziran'da ise Azerbaycan ve Avrupa'da sinemalarda olacak.

Türk aksiyon filmi Geri Sayım'dan ilk kareler - 5
Türk aksiyon filmi Geri Sayım'dan ilk kareler - 6
Türk aksiyon filmi Geri Sayım'dan ilk kareler - 7
Türk aksiyon filmi Geri Sayım'dan ilk kareler - 8
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