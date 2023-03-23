Türk aksiyon filmi Geri Sayım'dan ilk kareler

Aksiyon filmi Geri Sayım, 1321 yılla yargılanan Veysel Demir'in hikayesini gerçek hayatından alıntılarla anlatıyor. Aksiyon dolu filmden ilk kareler yayınlandı.
Aksiyon sahneleriyle iddialı olan filmin yarış sahneleri için Rusya'dan özel bir ekiple anlaşıldı.
Yönetmen koltuğunda Aykut Taşkın'ın oturduğu Geri Sayım'ın görüntü yönetmenliğini Cengizhan Durmaz üstlendi. Filmin oyuncu kadrosunda ise Yosi Mizrahi, Hakan Bilgin, Batuhan Soyaslan, Metin Pıhlıs, Hilmi Deler ve Özgür Balakar gibi sevilen isimler yer alıyor.
Geri Sayım, 30 Haziran'da Türkiye'de, 29 Haziran'da ise Azerbaycan ve Avrupa'da sinemalarda olacak.