Türk devlet yatlarının asırlık hikayesi Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdem Cever, Osmanlı'da Sultan Abdülaziz'den önceki dönemlerde hükümdarın kendi hizmetinde yatı olmadığını belirterek, "Gerektiğinde hükümdara tahsis edilen gemiler vardı, bunlar bazen savaş gemileri bazen de Tersane-i Amire'ye ait gemilerdi. İlk yat özelliklerini taşıyan gemi ise Mısır Hidivi'nin 1862 yılında Abdülaziz'e hediye ettiği, zamanının büyük ve gösterişli yatlarından Sultaniye idi. Bundan sonra denize ve gemilere tutkunluğu ile bilinen Abdülaziz, İngiltere'ye peşi sıra birbirinin benzeri beş yat siparişi verdi, Talia, İstanbul, İsmail, Fuad ve İzzettin. Bunlardan rengi beyaz olan İstanbul, Harem'e tahsis edilmişti" dedi.

"Osmanlı'nın aldığı son büyük yat Ertuğrul'du ve ufak Söğütlü'yle birlikte Cumhuriyet döneminde de devlet yatı olarak hizmet vermişti" diyen Cever, "Atatürk'e alınan ve hala faal olan Savarona ile artık denizlerimizde iki asra yakın süren bu hoş devir sona ermek üzere" ifadesini kullandı.