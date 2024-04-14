Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan son yolculuğuna uğurlandı
Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Ünlü isim bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Bodrum'da yaşayan Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan, 2020 yılında düzenli aralıklarla yaptırdığı check-up sırasında kalın bağırsak kanserine yakalandığını öğrendi. Sanatçı, tümörün kontrol altına alınması için kemoterapi tedavisi almaya başladı.
Kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından Günhan'ın ameliyat olmasına karar verildi. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Günhan'ın hastalığı daha sonra 3 kez nüksetti. Evli, 1 çocuk babası Günhan, son olarak 5 gün önce rahatsızlığının artması üzerine kaldırıldığı Bodrum'daki özel hastanede dün öğlen hayatını kaybetti.