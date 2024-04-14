Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan son yolculuğuna uğurlandı

"ONU HEP GÜLER YÜZÜYLE HATIRLAYACAĞIZ"

Cenaze namazına katılan müzisyen Bora Gencer, "Şakir ağabey benim gençliğimin çok sevilen isimlerinden. Hep onu güler yüzüyle hatırlayacağız. Çok değerli bir şahsiyetti. Aşırı bir samimiyetim yakınlığım olmadı ama hep uzaktan çok seversiniz bir insanı ya, işte benim için öyle bir şahsiyetti. Allah rahmet eylesin, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Bu dünyadan yavaş yavaş gidiyoruz hiçbirimiz kalıcı değiliz. Şakir ağabeyin hastalığından haberim olmadı olsaydı ilgilenmek isterdim" dedi.