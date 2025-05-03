Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top'a veda: Sıra bize geliyor

"HAYATIMDA ÇOK CİDDİ YERİ VARDI"
Sanatçı Arif Sağ da 50 yıllık dostunu kaybettiğini belirterek, "Birlikte uğraştık, zaman zaman kavga ettik, zaman zaman birbirimize küstük. Ama birbirimize ihanet etmedik. Birkaç ay önce evine gitmiştim. Oturduk, muhabbet ettik. Benim hayatımda onun çok ciddi yeri vardı. Oraya gittiğim zaman orada konuşuruz. Sıra bize de geliyor çünkü. Onu çok seviyorum, çok öpüyorum." ifadelerini kullandı.
Musa Eroğlu ise Yavuz Top'un Türk kültürünün yaşatılmasında önemli isimlerden biri olduğunu, "muhabbet" geleneğini daha ileri götürecek insanlar yetiştirdiğini anlattı.
ÜSKÜDAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Usta sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin ardından cenaze namazı için Kartal Cem Evi'ne getirildi. Top'un cenazesi kılınan namazın ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazına katılanlar arasında İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Recep Ergül ile usta sanatçı Orhan Gencebay da yer aldı.