Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top'a veda: Sıra bize geliyor

"YETİŞTİRDİĞİN ÖĞRENCİLER YARINLARIMIZI AYDINLATMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Recep Ergül, Yavuz Top'un çok yönlü bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yön Radyo'da program yaparken Yavuz ağabey ile pek çok program yapma ve onu yakından tanıma şerefine nail oldum. Pırıl pırıl bir aydın, demokrat bir insan, insanlığın ortak değerlerini savunan, Yaşar Kemal'in tabiriyle insan evrende boyu posu, gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer tutan biriydi. Onun yol arkadaşları Arif Sağ, Musa Eroğlu'ya da uzun ömürler diliyor. Ellerinden öpüyorum."

Usta sanatçının kızı Ezgi Top, babasının Türk deyişlerine ve ezgilerine sazıyla sözüyle aşık olmuş bir ozan olduğunu ifade ederek, "Yarattığın eserler ve yetiştirdiğin öğrenciler yarınlarımızı aydınlatmaya devam edecek. Sana minnettarım. Hoşça kal. Onu yalnız bırakmadınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.