Türk halkı basılı kitapları tercih ediyor

EVDE OKUYORUZ

Kitap kurdu olanların hemfikir olduğu bir konu var; basılı kitapların kokusu ve onlara dokunarak duygusal bağın kurulması okuyuculara büyük bir mutluluk veriyor. Araştırmaya göre günümüzde en çok yüzde 88,4 ile basılı kitabı tercih ediliyor. E-kitap tercih edenlerin oranı yüzde 6,7, sesli kitap diyenlerin oranı ise yüzde 4,8.

Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 94,5’i kitabını evinde okuyor. Diğer kitap okuma alanları ise sırasıyla toplu taşıma, park-kafe, okulda-işte, kütüphanede gerçekleştiriliyor.