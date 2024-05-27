Türk mutfağı "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" sergisiyle tanıtılıyor
"Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" sergisinde, Türkiye'nin zengin gastronomi kültürüne ait obje ve el emeği ürünler sergileniyor. 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında açılan sergi 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.
"Türk Mutfağı Haftası" tanıtım etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde hazırlanan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda açılan sergi, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.