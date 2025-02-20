Türk oyuncular Berlin Film Festivali'nde

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'ne Türk oyuncular akın etti. "Confidente" (Sırdaş) adlı filmin yıldızları Saadet Işıl Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil ve Elit Andaç Çam festivalden paylaşım yaptı.

Türk oyuncular Berlin Film Festivali'nde - 1

Almanya'da, 13-23 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen 75. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) tüm hızıyla devam ediyor.

Tom Tykwer’in “Işık” filmiyle açılışı yapılan festivalde birbirinden prestijli yapımlar gösterimi yapılıyor.

ALTIN AYI İÇİN YARIŞAN FİLMLER 

N-LIFE HABERLERİ

Türk oyuncular Berlin Film Festivali'nde - 2

Berlin Film Festivali'nin jüri başkanlığını ise ABD'li yönetmen Todd Haynes üstlendi.

Pedro Almodóvar’ın ilk İngilizce filmi The Room Next Door (Yandaki Oda) ile izleyiciyle buluşan İngiliz oyuncu Tilda Swinton, festivalde Altın Ayı Onur Ödülü'nün sahibi oldu.

Türk oyuncular Berlin Film Festivali'nde - 3

Festivalde "Confidente" (Sırdaş) adlı filmin gösterimi yapıldı.

Türk oyuncular Berlin Film Festivali'nde - 4

Film, genç bir adamın Saadet Işıl Aksoy’un canlandırdığı "Arzu" karakterini arayarak enkazda kaldığını söylemesi ve yardım istemesiyle başlayan olayları konu alıyor.

Türk oyuncular Berlin Film Festivali'nde - 5

Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yönetmenliğini yaptığı filmde Saadet Işıl Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner, Nilgün Türksever, İlber Uygar Kaboğlu, Osman Alkaş ve Elit Andaç Çam gibi oyuncular rol alıyor.

Türk oyuncular Berlin Film Festivali'nde - 6

Oyuncular sosyal medya hesaplarında festivalden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

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