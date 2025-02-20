Türk oyuncular Berlin Film Festivali'nde

Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yönetmenliğini yaptığı filmde Saadet Işıl Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner, Nilgün Türksever, İlber Uygar Kaboğlu, Osman Alkaş ve Elit Andaç Çam gibi oyuncular rol alıyor.