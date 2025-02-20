Türk oyuncular Berlin Film Festivali'nde
Bu yıl 75'incisi düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'ne Türk oyuncular akın etti. "Confidente" (Sırdaş) adlı filmin yıldızları Saadet Işıl Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil ve Elit Andaç Çam festivalden paylaşım yaptı.
Almanya'da, 13-23 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen 75. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) tüm hızıyla devam ediyor.
Tom Tykwer’in “Işık” filmiyle açılışı yapılan festivalde birbirinden prestijli yapımlar gösterimi yapılıyor.