Türk sanatçının deprem konulu eseri dünyaca ünlü Van Gogh Müzesi'nde sergilendi
Amsterdam'da yaşayan 23 yaşındaki Hollandalı Türk sanatçı Ahmet Emin Batman'ın deprem konulu video enstalasyon eseri, ülkenin dünyaca ünlü Van Gogh Müzesi'nde sergilendi.
Hollanda'daki Van Gogh Müzesi'nin her ayın son cuma gecesi genç sanatçıları desteklemek ve eserlerini sanatseverlere sunmalarını sağlamak amacıyla yaptığı "Vincent Cuması" adlı etkinlik kapsamında Türk sanatçı Ahmet Emin Batman'ın "Memento Diem" adlı eserine, ana ekranda yer verildi.
Batman, "Memento Diem" adını verdiği eseriyle ilgili, "Memento Diem yaşamı kutlama ve ölümü hatırlama arasında bir video enstalasyon çalışmam. Hem hat sanatını, hem film, hem de fotoğrafı kullanarak oluşturduğum bir eser" dedi.