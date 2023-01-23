Türk sinemasına ömrünü veren oyuncu: Ayşen Gruda

"GÜNDEMİ İYİ TAKİP EDERDİ"

Gruda, annesinin rol aldığı Yeşilçam filmlerindeki başarısının en önemli nedeninin samimiyet olduğunu vurgulayarak "Türkiye'de her kesimden ailenin bir ferdi gibiydi onlar. Annem sinemaya geçtiğinde çok tecrübeli bir tiyatro oyuncusuydu. Özellikle komedinin inceliklerini iyi biliyordu" dedi.

Ayşen Gruda'nın çok iyi bir gözlemci olduğunu dile getiren Gruda, "Titizdi, çok disiplinliydi, çok okurdu, gündemi iyi takip ederdi. Bunu sinemada da devam ettirdi. Sürekli kendini geliştirmeye odaklıydı" değerlendirmesini yaptı.