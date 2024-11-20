Türk tatlıları dünya listesine damga vurdu: 2024'ün en iyi 100 tatlısı!
Dünyanın farklı kültürlerinden lezzetleri bir araya getiren Taste Atlas, 2024 yılı için hazırladığı "Dünyanın En İyi Tatlıları" listesini yayınladı. Listede yüzlerce tatlı yer alırken, Türk mutfağından altı tatlı bu prestijli sıralamaya girdi. İşte Taste Atlas’ın sıralamasında yer alan ve dünya çapında övgü toplayan 6 Türk tatlısı..
Her sene belirli kategorilerde mutfakların en iyilerini listeleyen Taste Atlas, bu kez "Dünyanın en iyi tatlıları"nı belirledi.
Türk mutfağının dünya gastronomisindeki güçlü konumunu ise bir kez daha kanıtladı. Listede tam altı Türk tatlısı yer aldı. Son zamanların popüler tatlısı Dubai çikolatası ise listeye giremedi.
İşte 2024 yılının en iyi Türk tatlılarından listeye giren 6 tanesi...