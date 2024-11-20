Türk tatlıları dünya listesine damga vurdu: 2024'ün en iyi 100 tatlısı!

Dünyanın farklı kültürlerinden lezzetleri bir araya getiren Taste Atlas, 2024 yılı için hazırladığı "Dünyanın En İyi Tatlıları" listesini yayınladı. Listede yüzlerce tatlı yer alırken, Türk mutfağından altı tatlı bu prestijli sıralamaya girdi. İşte Taste Atlas’ın sıralamasında yer alan ve dünya çapında övgü toplayan 6 Türk tatlısı..

Türk tatlıları dünya listesine damga vurdu: 2024'ün en iyi 100 tatlısı! - 1

Her sene belirli kategorilerde mutfakların en iyilerini listeleyen Taste Atlas, bu kez "Dünyanın en iyi tatlıları"nı belirledi.

Türk mutfağının dünya gastronomisindeki güçlü konumunu ise bir kez daha kanıtladı. Listede tam altı Türk tatlısı yer aldı. Son zamanların popüler tatlısı Dubai çikolatası ise listeye giremedi.

İşte 2024 yılının en iyi Türk tatlılarından listeye giren 6 tanesi...

N-LIFE HABERLERİ

Türk tatlıları dünya listesine damga vurdu: 2024'ün en iyi 100 tatlısı! - 2

Listenin zirvesinde Portekiz mutfağının geleneksel tatlısı olan Pastel de Belém yer aldı.

İkinci sıraya İngiltere'nin kaymaklı dondurması yerleşti.

Listenin ilk üçünün son tatlısı ise Suriye tatlısı Mamounia oldu.

Türk tatlıları dünya listesine damga vurdu: 2024'ün en iyi 100 tatlısı! - 3

LİSTEYE 5. SIRADAN GİRDİ

Maraş dondurması, yerel salep ve keçi sütüyle yapılan benzersiz dokusuyla listeye 5. sıradan yerleşti.

Türk tatlıları dünya listesine damga vurdu: 2024'ün en iyi 100 tatlısı! - 4

GAZİANTEP BAKLAVASI

Dünyaca ünlü Gaziantep baklavası, incecik yufkaları, bol fıstığı ve ustalıkla hazırlanan şerbetiyle listede ilk 25'e girmeyi başararak 21. sırada yer aldı. Türk mutfağının bu eşsiz lezzeti, UNESCO tarafından da tescillenmiş durumda.

Türk tatlıları dünya listesine damga vurdu: 2024'ün en iyi 100 tatlısı! - 5

ANTAKYA KÜNEFESİ

Hatay mutfağının vazgeçilmez tatlılarından künefe, kadayıf ve erimiş peynirin mükemmel uyumuyla 30. sırada yer aldı.

Türk tatlıları dünya listesine damga vurdu: 2024'ün en iyi 100 tatlısı! - 6

Türkiye’nin hemen her köşesinde farklı versiyonlarıyla yapılan baklava, genel anlamda dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Listeye 32. sıradan girdi.

Türk tatlıları dünya listesine damga vurdu: 2024'ün en iyi 100 tatlısı! - 7

KAZANDİBİ

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan kazandibi, eşsiz karamelize dokusuyla dünya tatlıları arasında 51. sırada kendine yer buldu.

Türk tatlıları dünya listesine damga vurdu: 2024'ün en iyi 100 tatlısı! - 8

FISTIKLI SARMA

Son olarak ince yufka ve bol Antep fıstığıyla hazırlanan fıstıklı sarma, zarif sunumu ve lezzetiyle listede 65. sırada yer aldı.

DAHA FAZLA GÖSTER