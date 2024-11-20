Türk tatlıları dünya listesine damga vurdu: 2024'ün en iyi 100 tatlısı!

Her sene belirli kategorilerde mutfakların en iyilerini listeleyen Taste Atlas, bu kez "Dünyanın en iyi tatlıları"nı belirledi.

Türk mutfağının dünya gastronomisindeki güçlü konumunu ise bir kez daha kanıtladı. Listede tam altı Türk tatlısı yer aldı. Son zamanların popüler tatlısı Dubai çikolatası ise listeye giremedi.



İşte 2024 yılının en iyi Türk tatlılarından listeye giren 6 tanesi...