Türkan Şoray Kırgızistan'da yazar Cengiz Aytmatov'un ailesini ziyaret etti

Şoray, fotoğrafının yer aldığı sinema afişi ile Cengiz Aytmatov tablosunun önünde, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi ve anılarını paylaştı. Aytmatov ailesi, konuk sanatçıyla gurur duyduklarını ve kendisine hayran olduklarını dile getirdi.



Şoray, yaptığı açıklamada, "Bugün çok mutluyum. Cengiz Aytmatov'un ruhu sanki burada. Buraya ziyaretim, torunlarıyla kucaklaşmam, çok güzel duygular bunlar." dedi.