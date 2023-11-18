Türkan Şoray Kırgızistan'da yazar Cengiz Aytmatov'un ailesini ziyaret etti
Kırgızistan'da yapılan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali'nin onur konuğu sinema sanatçısı Türkan Şoray, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ailesine ziyarette bulundu.
Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın başkanlığındaki heyette yer alan Türkan Şoray, Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Cengiz Aytmatov'un evini ziyaret etti.
Merhum Cengiz Aytmatov'un ablası Roza Aytmatova, yazarın oğulları Askar Aytmatov ve Eldar Aytmatov ile eşi Sabira Aytmatova, Türk misafirlere ikramlarda bulundu.