Türkan Şoray ve Ediz Hun Efes Kültür Yolu Festivali'ne katıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı kültür sanat projeleri arasında gösterilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin onuncu durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali'ne Türkan Şoray ve Ediz Hun katıldı. Yaptıkları film ve dizilerden bahseden Şoray, sinemaya başlama süreciyle ilgili "Ben sinemaya meşhur olayım, şatafatlı bir hayat yaşayım diye başlamadım. Tamamen mecburiyetten ekonomik nedenlerden dolayı başladım" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 10. durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında sinemanın iki usta ismi Türkan Şoray ve Ediz Hun, İzmirlilerle buluştu.