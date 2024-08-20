Türkiye'de çekilen 10 Hollywood filmi: O sahneler hafızalardan silinmedi!
Ülkemiz, tarihi ve doğal güzellikleriyle birçok Hollywood filmine ev sahipliği yaptı. Yapımcıların ve yönetmenlerin gözdesi olan İstanbul, Kapadokya ve Türkiye'nin birçok noktası son yıllarda beyazperdenin vazgeçilmesi haline geldi. İşte Türkiye'de çekilen sahneleriyle ses getiren Hollywood filmleri...
Servet Operasyonu (2023)
Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin başrollerinde Jason Statham ve Türk oyuncuların yer aldığı yeni filmi Servet Operasyonu, Antalya'da çekildi.
Çoğu Antalya'da çekilen filmde, Türk oyuncular Bestemsu Özdemir ve Kaan Urgancıoğlu da yer alıyor.