Türkiye'de çekilen 10 Hollywood filmi: O sahneler hafızalardan silinmedi!

Ülkemiz, tarihi ve doğal güzellikleriyle birçok Hollywood filmine ev sahipliği yaptı. Yapımcıların ve yönetmenlerin gözdesi olan İstanbul, Kapadokya ve Türkiye'nin birçok noktası son yıllarda beyazperdenin vazgeçilmesi haline geldi. İşte Türkiye'de çekilen sahneleriyle ses getiren Hollywood filmleri...

Türkiye'de çekilen 10 Hollywood filmi: O sahneler hafızalardan silinmedi! - 1

Servet Operasyonu (2023)

Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin başrollerinde Jason Statham ve Türk oyuncuların yer aldığı yeni filmi Servet Operasyonu, Antalya'da çekildi.

Çoğu Antalya'da çekilen filmde, Türk oyuncular Bestemsu Özdemir ve Kaan Urgancıoğlu da yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Türkiye'de çekilen 10 Hollywood filmi: O sahneler hafızalardan silinmedi! - 2

Gayribeyefendi Savaş Dairesi (2024)

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan filmin bazı sahneleri Antalya'da çekildi.

Türkiye'de çekilen 10 Hollywood filmi: O sahneler hafızalardan silinmedi! - 3

Inferno (2016)

Dan Brown’un dünyaca ünlü romanından sinemaya uyarlanan filmin başrolünde Tom Hanks yer alıyor. Floransa ve Venedik’in yanı sıra film İstanbul'da çekilmişti.

Türkiye'de çekilen 10 Hollywood filmi: O sahneler hafızalardan silinmedi! - 4

Son Umut (2014)

Crowe, 2014 yılında yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği, The Water Diviner filminin çekimleri için Türkiye'ye gelmişti. Filmde Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz da rol almıştı.

Türkiye'de çekilen 10 Hollywood filmi: O sahneler hafızalardan silinmedi! - 5

Köstebek (2011)

Tomas Alfredson’un yönetmen koltuğunda oturduğu film, Budapeşte’den İstanbul’a uzanan bir ihanet hikayesini anlatıyor.

Türkiye'de çekilen 10 Hollywood filmi: O sahneler hafızalardan silinmedi! - 6

Operasyon: Argo (2012)

Yönetmeni Ben Affleck'e Oscar kazandıran filmde Kapalıçarşı, Ayasofya ve İstanbul'dan manzaralar görmek mümkün.

Türkiye'de çekilen 10 Hollywood filmi: O sahneler hafızalardan silinmedi! - 7

Skyfall (2012)

James Bond filmi "Skyfall"un bazı sahnelerinin İstanbul'da çekilmesi büyük ses getirmişti. 

Daniel Craig’in üçüncü kez Bond’u canlandırdığı filmdeki, Kapalıçarşı’nın çatısında motosikletli kovalamaca sahnesi hafızalardan silinmedi

Türkiye'de çekilen 10 Hollywood filmi: O sahneler hafızalardan silinmedi! - 8

Taken 2 (2012)

Liam Neeson’ın başrolünde yer aldığı film, kaçırılan kızını kurtarmak için mücadele eden emekli CIA ajanı Bryan Mills'in maceralarını konu alıyor.

Türkiye'de çekilen 10 Hollywood filmi: O sahneler hafızalardan silinmedi! - 9

Uluslararası (2000)

Clive Owen ile Naomi Watts'ın rol aldığı filmde, Sultanahmet Camii ve Kapalıçarşı sahneler yer alıyor.

Türkiye'de çekilen 10 Hollywood filmi: O sahneler hafızalardan silinmedi! - 10

Altın Yumruk İstanbul'da (2001)

Teddy Chan'ın yönettiği ve Jackie Chan'in başrolünde oynadığı film, İstanbul'da çekildi.

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