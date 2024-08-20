Türkiye'de çekilen 10 Hollywood filmi: O sahneler hafızalardan silinmedi!

Servet Operasyonu (2023)

Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin başrollerinde Jason Statham ve Türk oyuncuların yer aldığı yeni filmi Servet Operasyonu, Antalya'da çekildi.

Çoğu Antalya'da çekilen filmde, Türk oyuncular Bestemsu Özdemir ve Kaan Urgancıoğlu da yer alıyor.