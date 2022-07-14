Türkiye'de eğitim gören Afrikalı öğrenciler müzik grubu kurdu

Quist, 6 yıldır Türkiye’de olduğunu aktararak, "Türkiye'de kiliseye gidiyorduk. Müzik çok seviyoruz. Kilisedeki arkadaşlarla beraber oturduk ve 'Neden bir grup kurmayalım' diye düşündük. Ardından bu grubu kurduk" dedi.

Grupta farklı ülkelerden gelen arkadaşları olsa da kültürlerinin benzer olduğunu belirten Quist, "Caz, blues, Türkçe müzik de çalıyoruz, Afrika (Afro, Latin) müziği de çalıyoruz. Türkçe müzik olarak, 'Felaket', 'Senden Daha Güzel' ve 'Arkadaşım Eşek' şarkılarını biliyor ve seslendiriyoruz. Türkiye’den Duman grubunu çok seviyoruz, Zeynep Bastık da bazen dinliyoruz" dedi.