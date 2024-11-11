Türkiye'de kaybolan meslekler arasında yer alıyor! 46 yıllık usta sitem etti: Gençler artık kolay paranın peşinde

''BU SANATIN YOK OLMASINI İSTEMİYORUM''

Türkiye'de bu mesleği yapan sayılı ustaların kaldığını belirten Demirtaş ''Ben yaklaşık 10 yıl önce devlet sanatçısı kimliğini aldım. En üzüldüğüm nokta yarın bu sanatın, bu mesleğin bizlerden sonra bitmesi. Hiçbir gencimiz bu sanata yönelmiyor, yani herkes rahat bir kazanç elde etmenin peşinde. Ben devlet büyüklerinden ve kamu kuruluşlarından şunu bekliyorum: Bu sanatı kurs olarak verelim. Gençlerimizi bu telefon illetinden, bilgisayar oyunlarından kurtaralım. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay bana 4 öğrenci gönderiliyor. Bu gençlere, işin hazzını öğretelim.'' şeklinde konuştu.

Demirtaş, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlamanın anısına Atatürk portresi yaptığını da sözlerine ekledi.