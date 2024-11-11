Türkiye'de kaybolan meslekler arasında yer alıyor! 46 yıllık usta sitem etti: Gençler artık kolay paranın peşinde
Türkiye'de kaybolan meslekler arasında yer alan Ahşap Oymacılığı Sanatını (Kündekari) Mersin'in Tarsus ilçesinde kendi imkanları ile yaşatmaya çalışan "Ahşap Oymacılığı Sanatı" ustası Nezihi Ünal Demirtaş, yaptığı eserler ile göz doldururuyor.
Kültür Bakanlığı Devlet Sanatkarı Ahşap Oyma Ürünleri Ustası Nezihi Ünal Demirtaş, ahşaba hayat verdiği atölyesinde, eşsiz eserler ortaya çıkarıyor.