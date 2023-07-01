Türkiye'de yılın ilk altı ayında en çok seyredilen filmler belli oldu
Yılın ilk altı ayında en çok izlenen 10 filmden üçü yerli yapım oldu.167'si yeni, toplam 367 filmin vizyona girdiği ilk 6 ayda, toplam izleyici sayısı 15 milyon 864 bin 802'ye ulaştı. İşte ilk altı ayda en çok seyredilen filmler...
Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa
İsmail Fidan'ın yönetmenliğini ve müziklerini üstlendiği, senaryosunu Ozan Çivit'in kaleme aldığı "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", 2 milyon 852 bin 482 izleyiciyle yılın ilk 6 ayında en çok izlenen film oldu.
TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maceralarını konu alan filmde Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları anlatılıyor.