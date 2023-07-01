Türkiye'de yılın ilk altı ayında en çok seyredilen filmler belli oldu

Avatar: Suyun Yolu

Gişe rekortmeni Avatar'ın 13 yıl sonra vizyona giren devam filmi "Avatar: Suyun Yolu", en çok izlenen yapımlar arasında 3. sıraya yerleşti.

James Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği, Sam Worthington, Sigourney Weaver ve Zoe Saldana'nın başrollerinde oynadığı film, 16 Aralık 2022'de vizyona girdi.

ABD yapımı filmi 2023'te 1 milyon 357 bin 113 kişi izlerken, toplam izleyici sayısı ise 2 milyon 672 bin 123 oldu.

Film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi konu ediniyor.