Türkiye'den İsrail'e kaçırıldı, yıllar sonra ABD'den getirildi! Yurda dönen "ana tanrıça" şehrin en kıymetlisi oldu

Kibele heykelinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılı Nisan ayında açılan yeni Afyonkarahisar Müzesi'nde sergilendiğine değinen Garipcin, "Heykel, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmektedir. İlk yılımızda 60 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu ziyaretçilerin büyük bölümü Kibele Heykeli ile özel olarak ilgilenmekte ve incelemektedir. İnsanlar, yurt dışından iadesinin sağlandığını öğrenince gurur duyuyor. Bu heykel, ülkemizin kültür varlıklarına verdiği önemi göstermektedir." diye konuştu.