Türkiye'den kaçırılan Septimius Severus'un heykel başı iade edildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türkiye'den kaçırılan tarihi eserlerin iadesi konusunda yürütülen çalışmalar kapsamında 2023 yılında ABD'den iadesi sağlanan Roma İmparatoru Septimius Severus'un gerçek boyutlardaki bronz heykelinin Danimarka'dan geri getirilen başı, Antalya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, baş ve gövdenin çok dikkatli analiz edilerek, zamana yayılan bir projeyle birleştirileceğini açıkladı.
KKültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu Danimarka'nın NY Carlsberg Glyptotek Müzesi'ne sunulan deliller ile kendi bilimsel incelemeleri doğrultusunda etik nedenlerle Türkiye'ye iade edilen Anadolu kökenli tarihi eserler, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gazetecilere tanıtıldı.
Müzedeki tanıtıma Bakan Ersoy'un yanı sıra Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft, Antalya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Ana vatana geri getirilen eserler arasında Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Roma İmparatoru Septimius Severus'un başı ve yine Burdur'un Düver köyü kökenli 48 pişmiş toprak mimari levha bulunuyor.