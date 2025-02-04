Türkiye'den keşfedilmeye değer 10 müze Forbes listesinde!

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Baksı Müzesi

Sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın, sanatın büyük şehirlere sıkıştığı düşüncesinden hareketle 2010 yılında kurduğu Baksı Müzesi, eski adı "Baksı" olan Bayraktar köyünde Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepede bulunuyor.



Avrupa Konseyi 2014 Yılı Müze Ödülü, aynı yıl TBMM Onur Ödülü ve daha birçok ödüle layık görülen müze, sıra dışı sanatsal faaliyetlerin yanı sıra doğal güzellikleriyle de yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.



Ziyaretçiler, şehir merkezinden 45 kilometrelik yol boyunca Çoruh Nehri'nin kıyısından, bölgeye özgü bitki ve ağaç türlerinin arasından geçerek müzeye ulaşıyor.