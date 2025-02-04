Türkiye'den keşfedilmeye değer 10 müze Forbes listesinde!

Ülkemizin 10 müzesi, Forbes dergisinin radarına girdi. "Radar altındaki 10 muhteşem Türk müzesi" başlıklı yazıda her mekân hikâyesiyle anlatıldı.

Türkiye'den keşfedilmeye değer 10 müze Forbes listesinde! - 1

Baksı'dan Troya'ya, Cermodern'den Zeugma'ya... Ünlü iş ve yaşam dergisi Forbes, Türkiye’de keşfedilmeye değer 10 müzeyi listeledi.

Joe Yogerst imzalı "Radar altındaki 10 muhteşem Türk müzesi" başlıklı yazıda her mekân hikâyesiyle anlatıldı.

Yazıda ayrıca Yazıda "Topkapı Sarayı hazineleri, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde paha biçilmez antikalar, Efes Antik Kenti’ndeki Roma kalıntıları ve Antalya Müzesi’nde sergilenen Doğu Akdeniz tarihiyle Türkiye, dünyanın en seçkin dört koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor." denildi.

N-LIFE HABERLERİ

Türkiye'den keşfedilmeye değer 10 müze Forbes listesinde! - 2

LİSTEYE GİREN MÜZELER

Baksı Müzesi
Sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın, sanatın büyük şehirlere sıkıştığı düşüncesinden hareketle 2010 yılında kurduğu Baksı Müzesi, eski adı "Baksı" olan Bayraktar köyünde Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepede bulunuyor.

Avrupa Konseyi 2014 Yılı Müze Ödülü, aynı yıl TBMM Onur Ödülü ve daha birçok ödüle layık görülen müze, sıra dışı sanatsal faaliyetlerin yanı sıra doğal güzellikleriyle de yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

Ziyaretçiler, şehir merkezinden 45 kilometrelik yol boyunca Çoruh Nehri'nin kıyısından, bölgeye özgü bitki ve ağaç türlerinin arasından geçerek müzeye ulaşıyor.

Türkiye'den keşfedilmeye değer 10 müze Forbes listesinde! - 3

Troya Müzesi
Troya Müzesi, Türkiye'nin Çanakkale ilinde Troya antik kentinden ve Troas bölgesinin diğer antik kentlerinden çıkarılmış eserlerin sergilendiği arkeoloji müzesidir. Tevfikiye Köyü sınırları içinde, Troya örenyerinin girişindedir. 10 Ekim 2018'de ziyaret açılmıştır.

Müze, yurt dışına kaçırılmış ve birçok farklı müze ve koleksiyona dağılmış Troya buluntularının Türkiye'ye iadesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Türkiye'nin diğer müzelerindeki Troya hazinesi buluntularının bir araya getirildiği müzede hiçbir kopya eser yer almaz. Müze, Ağustos 2019'da Time dergisinin "Dünyada Görülmesi Gereken 100 Yer" listesinde yer aldı.

Türkiye'den keşfedilmeye değer 10 müze Forbes listesinde! - 4

İstanbul Sinema Müzesi
Tarihi Atlas Sineması’nda yer alan bu müze, Türk sinemasının yıldızlarını ve tarihini keşfetme fırsatı sunuyor. Ziyaretçiler, interaktif sergilerde kendi kısa filmlerini çekebilirken 1905’ten günümüze uzanan sinema geleneğine dair ilgi çekici bir yolculuğa çıkıyor.

Türkiye'den keşfedilmeye değer 10 müze Forbes listesinde! - 5

CerModern
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir sanat galerisidir. Geçmişte tren bakım atölyesi olarak hizmet vermiş bir tarihî yapında bulunur. Müze kompleksi, tarihî yapının mimar Semra ve Özcan Uygur'un projesine göre restore edilmesi ile meydan gelmiş; 2010 yılında hizmete girmiştir.

Türkiye'den keşfedilmeye değer 10 müze Forbes listesinde! - 6

Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi
TCDD Sirkeci Garı Demiryolu Müzesi veya İstanbul Demiryolu Müzesi, 23 Eylül 2005'te açılmış bir demiryolu müzesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilmektedir.

145 metrekarelik alana sahip müzede demiryolu parçaları, uyarı levhaları, ofis gereçleri, plakalar, istasyon saati, istasyon zili, fotoğraflar ve belgeler olmak üzere 300'e yakın eser sergilenmektedir.

Türkiye'den keşfedilmeye değer 10 müze Forbes listesinde! - 7

Chez Galip Saç Müzesi
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, çanak ustası Galip Körükçü'nün, 1979 yılında atölyesini ziyaret eden Fransız bir kadın turistin saçından bir tutam keserek duvara asmasıyla başlayan müze yolculuğu zaman içinde atölyeye gelen başka kadın turistlerin de saç bırakmasıyla ortaya çıkan "Saç Müzesi" zamanla büyüdü.

Türkiye'den keşfedilmeye değer 10 müze Forbes listesinde! - 8

Sabancı Müzesi
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, zengin bir hat ve resim koleksiyonunu bünyesinde barındıran ve düzenlediği geçici sergilerle birçok ünlü sanatçının eserlerine ev sahipliği yapan bir sanat müzesidir. 2002 yılında ziyarete açılan müze, İstanbul'da Boğaziçi'nin en eski yerleşimlerinden Emirgan'da bulunan Atlı Köşk'te hizmet vermektedir.

"Picasso İstanbul'da" ve "Heykelin Büyük Ustası Rodin İstanbul'da" sergileriyle son yıllarda uluslararası alanda dikkat çekmeyi başarmıştır.

Türkiye'den keşfedilmeye değer 10 müze Forbes listesinde! - 9

Zeugma Mozaik Müzesi
Zeugma Mozaik Müzesi, 9 Eylül 2011 tarihinde Gaziantep'te açılan ve 1700 metrekarelik mozaik ile dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olma özelliğini taşıyan müzedir. Yaklaşık 3 yıl boyunca "dünyanın en büyük mozaik müzesi" unvanını taşıyan müze, bu unvanını, 28 Aralık 2014 tarihinde açılan Hatay Arkeoloji Müzesi'ne devretmiştir. Müze, ziyarete açık olduğu ilk bir gün boyunca 3000'in üzerinde ziyaretçi ağırlamıştır.

Türkiye'den keşfedilmeye değer 10 müze Forbes listesinde! - 10

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi
Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı, eski adıyla 'Loru' ve bugünkü adıyla Beşpınar Köyü'nde bulunan bir etnografya müzesidir.

Konum itibarıyla Bayburt'a 40 kilometre uzaklıktaki Demirözü vadisinde, Demirözü Baraj Gölü'nün yakınında bulunur. Kuruluş amacı bölgenin soyut ve somut kültür mirasını yaşatmaktadır. 8000 metrekarelik alan içerisinde inşa edilen müze, zaman ve mekan ilişkisi içerisindeki tüm yapılar, bölgenin dokusu ve mimari yapısı ile bütünleşik olaral yapılmıştır. Kullanılan taşlar ve ahşaplar, çevre köylerde yıkılan ev evlerden ve dağlardan toplanmıştır.

Türkiye'den keşfedilmeye değer 10 müze Forbes listesinde! - 11

Türk Hamam Müzesi
Türk Hamam Müzesi; Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan bir müzedir. Gazi Üniversitesi'nde Türk kültürüne ve müzeciliğe yönelik dersler veren akademisyen Sema Demir tarafından kurulan müze, teması bakımından bu alanda Türkiye'nin ilk hamam müzesi olma özelliğini taşımaktadır.

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