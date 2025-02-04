Türkiye'den keşfedilmeye değer 10 müze Forbes listesinde!
Ülkemizin 10 müzesi, Forbes dergisinin radarına girdi. "Radar altındaki 10 muhteşem Türk müzesi" başlıklı yazıda her mekân hikâyesiyle anlatıldı.
Baksı'dan Troya'ya, Cermodern'den Zeugma'ya... Ünlü iş ve yaşam dergisi Forbes, Türkiye’de keşfedilmeye değer 10 müzeyi listeledi.
Joe Yogerst imzalı "Radar altındaki 10 muhteşem Türk müzesi" başlıklı yazıda her mekân hikâyesiyle anlatıldı.
Yazıda ayrıca Yazıda "Topkapı Sarayı hazineleri, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde paha biçilmez antikalar, Efes Antik Kenti’ndeki Roma kalıntıları ve Antalya Müzesi’nde sergilenen Doğu Akdeniz tarihiyle Türkiye, dünyanın en seçkin dört koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor." denildi.