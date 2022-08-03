Türkiye'nin gözde turizm merkezleri İtalya'da tanıtılacak

"KAPADOKYA'DA DOĞANIN TÜM GÜZELLİKLERİ MEVCUT"

Dünyadaki turizm merkezleri için tanıtımın vazgeçilmez olduğunu anlatan Berta "Avrupa'daki turistlere bölgeyi tanıtmak ve daha fazla turistin gelmesini sağlamak için tanıtım filmi çekiyoruz. İstanbul zaten turistlerin ilk uğrak yeri. Birçok kültürü de bünyesinde barındırıyor. Kapadokya ise görüldüğü gibi deniz yok ama doğanın tüm güzellikleri mevcut" ifadelerini kullandı.