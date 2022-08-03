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Türkiye'nin gözde turizm merkezleri İtalya'da tanıtılacak

Haberler - Anadolu Ajansı | 03.08.2022 - 15:51

Türkiye'nin turizm zenginliğini anlatan tanıtım filmi çekimi için İtalya'dan gelen ekip, Kapadokya’nın görsel güzelliklerini kayda alıyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri İtalya'da tanıtılacak - 1

İstanbul, İzmir, Bodrum ve 'yı kapsayan tanıtım filmi hazırlayarak İtalya'daki çeşitli televizyon kanalları ve sosyal medya platformlarında yayınlayacak olan ekip, filmin son ayağı Kapadokya'daki çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri İtalya'da tanıtılacak - 2

KAPADOKYA'DA ÇEKİM YAPTILAR

Sıcak hava balonu ile bölgeyi gökyüzünden kayda alan İtalyan ekip, Çavuşin ve Göreme beldesinde peribacalarıyla kaplı vadilerde çekim yaptı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri İtalya'da tanıtılacak - 3

BAŞKA ÜLKELERE DE GİDECEKLER

Türkiye Film Komisyonu Başkanı Sait Yardımcı eşliğinde çekimlerini sürdüren ekip, kısa süre sonra ülkelerine dönecek. Ekibin, İtalya'daki bir turizm acentesinin sponsorluğunda başka ülkelerde de benzer çekimler yaptığı belirtildi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri İtalya'da tanıtılacak - 4

TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ TANITILACAK

Çekim ekibi koordinatörü Vanessa Berta, filmin gösterime girmesiyle Türkiye'deki tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerin Avrupalı turistlerin daha çok ilgisini çekeceğine inandığını belirtti.

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri İtalya'da tanıtılacak - 5

Turistlerin, seyahatleri esnasında çektikleri görsellerin sosyal medyada paylaşılmasının turizme katkı sağladığını dile getiren Berta, profesyonel çekimle hazırlanan filmlerin de tanıtıma büyük katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri İtalya'da tanıtılacak - 6

"KAPADOKYA'DA DOĞANIN TÜM GÜZELLİKLERİ MEVCUT"

Dünyadaki turizm merkezleri için tanıtımın vazgeçilmez olduğunu anlatan Berta "Avrupa'daki turistlere bölgeyi tanıtmak ve daha fazla turistin gelmesini sağlamak için tanıtım filmi çekiyoruz. İstanbul zaten turistlerin ilk uğrak yeri. Birçok kültürü de bünyesinde barındırıyor. Kapadokya ise görüldüğü gibi deniz yok ama doğanın tüm güzellikleri mevcut" ifadelerini kullandı.

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