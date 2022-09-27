Türkiye'nin ilk 'Kelime Müzesi' açıldı

Şermin Yaşar ile arkadaşlıklarını anlatan Düvenci, Yaşar'ın, çocuklara, hayatları boyunca kullanacağı dilin temeli olan kelimelerin anlamlarını öğretmek için yola çıktığını ve bugün bu hayalini gerçekleştiğini söyledi.

Şermin Yaşar ise çocukken çok laf dinlediğini, konuşulan her kelimeyi analiz ettiğini belirterek, açılışa katılan çocuklara, kelimeleri merak etmeleri ve iyi bir dinleyici olmaları tavsiyesinde bulundu.

Bir yıl önce ziyaret ettiği Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bahçesinde otururken, bugün müze olarak açtığı yapının satılık ve kiralık olduğunu öğrendiğini anlatan Yaşar, binanın çok eski olduğunu ve yeniden onarıldığını ifade etti.

Müzeyi oluşturmak için bir yıl emek verdiklerini söyleyen Yaşar, "Kelime Müzesi hep hayalimdi. Çocuklarımız 12 yıl Türkçe dersi görüyorlar ve hiçbir zaman kelimelerle haşır neşir olmuyorlar. Bu müzede kelimelerin anlamlarını düşünme fırsatı bulacaklar" dedi.

Türkiye'nin her ilinde kelime müzesi açılmasını istediklerini belirten Yaşar, "Bugün Dil Bayramı, bugün Türkiye'nin ilk Kelime Müzesinin açılmasını çok istedim. Bayramın kutlu olsun Türkçemiz" diye konuştu.