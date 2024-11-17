Türkiye'nin Oscar adayı "Hayat" filmi ABD'de gösterildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyoları'nda düzenlenen Hollywood-Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde, "Hayat" filminin gösterimi yapıldı. Geçtiğimiz yıl, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmi Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin "En İyi Uluslararası Film" adayı olmuştu.
Amerika'daki yabancı izleyicilerin, Türk kültürünün zengin dokusunu sinema merceğinden keşfetmeleri için düzenlenen ve uluslararası camiada Türk sinemasının etkisini gösteren Hollywood-Türk Film ve Drama Günleri etkinliğine Türkiye'den birçok oyuncu katıldı.