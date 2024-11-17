Türkiye'nin Oscar adayı "Hayat" filmi ABD'de gösterildi

Etkinlik başkanı Barbaros Tapan ise "Hayat" filmine Oscar yolunda başarılar diledi. Tapan, "Türk film ve dizi sektörünü 4'üncüsünü bir araya getirdiğimiz Hollywood Türk Film Festivalini her sene devam ederek kutlamak istiyoruz. Bunu daha da büyüteceğiz, tabii bunu yaparken özellikle Kültür Bakanlığımıza ve bütün bize destekçi olan kuruluşlara ben buradan teşekkür etmek istiyorum." dedi.



Türk filmleri ve dizilerinin dünya markası olma yolunda önemli adımlar atmaya başladığını vurgulayan Tapan, şunları söyledi:



"Özellikle dizi sektöründe dünyada Amerika'dan sonra bazı bölgelerde ikinci ve bazı bölgelerde üçüncü gelen büyük bir yapımız var artık. Bununla da gurur duymamız lazım. Tabii sinemada da böyle olmasını istiyoruz. Ben inanıyorum Türkiye'de çok genç kardeşlerimiz böyle festivallere gelerek kısa filmler, belgeseller ve festivallerde seslerini daha iyi duyuracaklar."

İşte etkinlikten yansıyan kareler...