Türkiye'nin saklı cenneti! “Sakin Şehir” doğal güzellikleriyle büyülüyor
Artvin'in gözde ilçelerinden “Sakin Şehir” unvanına sahip Şavşat, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Özellikle ilçedeki göller, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez destinasyonlar arasında yer alıyor.
Artvin'in Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde bulunan ve havadan balığı andıran görüntüsü nedeniyle "Balık Gölü" ismi verilen göl çevresindeki çam ormanları ve muhteşem doğasıyla görenleri mest ediyor.