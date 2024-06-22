Türkiye'nin saklı cenneti! “Sakin Şehir” doğal güzellikleriyle büyülüyor

Artvin'in gözde ilçelerinden “Sakin Şehir” unvanına sahip Şavşat, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Özellikle ilçedeki göller, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez destinasyonlar arasında yer alıyor.

Türkiye'nin saklı cenneti! “Sakin Şehir” doğal güzellikleriyle büyülüyor - 1

Artvin'in Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde bulunan ve havadan balığı andıran görüntüsü nedeniyle "Balık Gölü" ismi verilen göl çevresindeki çam ormanları ve muhteşem doğasıyla görenleri mest ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Türkiye'nin saklı cenneti! “Sakin Şehir” doğal güzellikleriyle büyülüyor - 2

"Sakin Şehir" unvanlı Şavşat'ta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl'ün yanı sıra Pınarlı köyünde bulunan doğa harikası Balık Gölü son dönemde ilgi çekiyor.

Türkiye'nin saklı cenneti! “Sakin Şehir” doğal güzellikleriyle büyülüyor - 3


Etrafı dağlarla ve ormanlarla çevrili, enfes bir doğanın içerisinde yer alan 2 bin rakımda bulunan Balık Gölü ziyaretçilerini ağırlarken, Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendiriliyor.

Türkiye'nin saklı cenneti! “Sakin Şehir” doğal güzellikleriyle büyülüyor - 4

Şavşat'ın gölleri, sadece görsel güzellikleriyle değil, aynı zamanda temiz havası ve doğal yaşamıyla da dikkat çekiyor.

Türkiye'nin saklı cenneti! “Sakin Şehir” doğal güzellikleriyle büyülüyor - 5

Bölgedeki yaylalar, ormanlar ve tarihi köyler, keşfetmeyi sevenler için birbirinden güzel rotalar sunuyor.

Türkiye'nin saklı cenneti! “Sakin Şehir” doğal güzellikleriyle büyülüyor - 6

Şavşat, doğa tutkunları ve sakin bir tatil arayanlar için ideal bir destinasyon olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin saklı cenneti! “Sakin Şehir” doğal güzellikleriyle büyülüyor - 7
Türkiye'nin saklı cenneti! “Sakin Şehir” doğal güzellikleriyle büyülüyor - 8
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