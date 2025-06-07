Türkiye’nin tanıtımı artık mini diziyle yapılacak: Antalya Gambit yayında!

DİZİNİN ZAMANSIZ YILDIZI ANTALYA

10 bölümlük mini dizi Antalya Gambit, sürükleyici hikayesinin yanı sıra Antalya'nın büyüleyici özellikleriyle de öne çıkıyor. Nefes kesen manzaraları, ışıltılı kıyı şeritleri, ılıman Akdeniz iklimi ve köklü kültürel mirasıyla uzun zamandır dünya çapında gezginler için yıl boyunca bir ilham kaynağı olan Antalya bu defa da Antalya Gambit'e ev sahipliği yaptı. Antalya, keşif, stil ve ruhla dolu, Türk Rivierası'nın büyüleyici bir portresini çiziyor.



TURİZM TANITIMINDA DÜNYA MARKASI "GOTÜRKİYE"

Türkiye, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından oluşturulan GoTürkiye markası ile turizm tanıtımında bir dünya markası haline geldi. Türkiye, 200'den fazla ülkede tanıtım yapan GoTürkiye ile Youtube, Tiktok ve Instagram gibi sosyal medya ağlarında en fazla takipçiye sahip ülkelerden biri konumunda.

TGA tarafından hazırlanan Antalya Gambit, turizmde dünya markası haline gelen GoTürkiye'nin YouTube sayfasından izlenebilir.