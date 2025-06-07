Türkiye’nin tanıtımı artık mini diziyle yapılacak: Antalya Gambit yayında!
Turizm tanıtımında GoTürkiye ile dünya markası haline gelen Türkiye, turizm tanıtımında yeni bir kampanyaya imza attı. Turizmin başkenti Antalya bu defa oldukça farklı bir yöntemle, ilk kez mini bir diziyle tanıtılacak.
"Antalya Gambit" adıyla hazırlanan 10 bölümlük mini dizi GoTürkiye'nin Youtube sayfasında seyirciyle buluştu. Bertan Başaran'ın yönettiği dizinin başrollerini, ünlü sanat küratörü Lara rolünde Meryem Uzerli ile gizemli mimar Deniz rolüyle Kaan Urgancıoğlu üstlendi.