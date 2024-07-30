Türkiye'ye iade edilen "kore torsosu" Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek
İngiltere'deki müzayede evinde satışa sunulan ve Aydın'ın Milet Antik Kenti'nden kaçırıldığı ispat edilerek, Türkiye'ye iade edilen milattan önce 6'ncı yüzyıla ait 'kore torsosu', yakın zamanda Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi uzmanları, İngiltere'nin Londra şehrinde faaliyet gösteren Christie's Müzayede Evi'nin 8 Aralık 2021 tarihli 'Antiquities' isimli müzayedesinde yayımlanan kataloğunda 65 lot numarası ile satışa sunulan mermer 'kore torsosu'nun Anadolu kökenli olabileceğinden şüphelendi.
Türkiye'nin girişimleriyle eserin satışı askıya alındı ve yasa dışı yollarla Türkiye’den çıkarıldığına ilişkin delil niteliğinde bilgi ve belgelere ulaşıldı. Bu doğrultuda eserin kökenini belirleyecek arşiv belgeleri İngiliz makamlarına sunuldu. Konuya ilişkin Didim Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve eserin iadesi için talep gönderildi. Talep kapsamında eser Türkiye’ye iade edildi. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne getirilen eser için sergileme çalışmaları tamamlandı. Eser, yakın zamanda müzede ziyarete açılacak.