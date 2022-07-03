Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal kabri başında anıldı

"HER YIL DAHA DA ARTARAK DEVAM EDEN BİR ÖZLEMLE ANIYORUZ"

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bu yıl da sevenlerine Kemal Sunal'ı yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederek, "Her yıl daha da artarak devam eden bir özlemle anıyoruz ve görüyorum ki bütün sevenleri de o şekilde. Kocaman bir aileyiz, arayan soran, mesaj atan, dua eden herkese buradan çok çok sevgilerimi yolluyorum" diye konuştu.