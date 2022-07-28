Tyana Antik Kenti kalkolitik ve neolitik çağa dair izler araştırılıyor

Doğanay, bu yıl da aynı bölgede 5 metrekarelik alanda daha kazı çalışması başlattıklarını dile getirerek "Burada yaptığımız kazılar neticesinde özellikle Tunç Çağı'nın bir tahribatla sona erdiğini tespit ettik. Zaten bütün İç Anadolu Bölgesi'nde Tunç Çağı yani milattan önce 1200'ler, yangınla veya bir tahribatla sona eriyor. Burada aynısını bulduk” dedi.