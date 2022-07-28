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Tyana Antik Kenti kalkolitik ve neolitik çağa dair izler araştırılıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 28.07.2022 - 12:32

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları, şehrin binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor.

Tyana Antik Kenti kalkolitik ve neolitik çağa dair izler araştırılıyor - 1

Niğde'nin Bor ilçesindeki Tyana Antik Kenti, kazılarda çıkan bazı bulgular ışığında şehrin binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor.

Tyana Antik Kenti kalkolitik ve neolitik çağa dair izler araştırılıyor - 2

BİZANS DÖNEMİ KÜLTÜR VARLIĞIYLA ANILIYOR

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay, antik kentin şimdiye kadar yapılan kazılarla daha çok Helenistik, Roma ve özellikle Bizans dönemi kültür varlığıyla anıldığını söyledi.

Tyana Antik Kenti kalkolitik ve neolitik çağa dair izler araştırılıyor - 3

Kentin daha erken dönemlerdeki iskanına dair ipuçlarına ulaşmak için misyon belirlediklerini aktaran Doğanay, bu kapsamda geçen yıl antik kentin batı yönündeki alanda 5 metrekarelik sondaj kazısı başlattıklarını ve yaklaşık 4 metre derine indiklerini anlattı.

Tyana Antik Kenti kalkolitik ve neolitik çağa dair izler araştırılıyor - 4

Doğanay, bu yıl da aynı bölgede 5 metrekarelik alanda daha kazı çalışması başlattıklarını dile getirerek "Burada yaptığımız kazılar neticesinde özellikle Tunç Çağı'nın bir tahribatla sona erdiğini tespit ettik. Zaten bütün İç Anadolu Bölgesi'nde Tunç Çağı yani milattan önce 1200'ler, yangınla veya bir tahribatla sona eriyor. Burada aynısını bulduk” dedi.

Tyana Antik Kenti kalkolitik ve neolitik çağa dair izler araştırılıyor - 5

MÜZEDE SERGİLENİYOR

Kazılarda çıkarılan Erken Tunç Çağı'na ait 5 idolün çok önemli olduğunu vurgulayan Doğanay, bu idollerin dokumacılıkta kullanılan ağırşarklarla Niğde Müzesi'nde sergilendiğini anlattı.

Tyana Antik Kenti 'nde yürütülen kazı çalışmalarından görüntüler...

Tyana Antik Kenti kalkolitik ve neolitik çağa dair izler araştırılıyor - 6
Tyana Antik Kenti kalkolitik ve neolitik çağa dair izler araştırılıyor - 7
Tyana Antik Kenti kalkolitik ve neolitik çağa dair izler araştırılıyor - 8
Tyana Antik Kenti kalkolitik ve neolitik çağa dair izler araştırılıyor - 9

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