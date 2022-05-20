UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sahne Camila Cabello'nun (Liverpool-Real Madrid)

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cabello, “Bu ay Paris’te yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde sahneye çıkacağım için çok heyecanlıyım! Latin mirasımı dünyadaki spor ve müzikseverlerin birliktelik duygusuyla bir araya getirerek çok özel bir şov yapmak istiyorum" dedi.