UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sahne Camila Cabello'nun (Liverpool-Real Madrid)

Haberler | 20.05.2022 - 16:02

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 28 Mayıs'ta düzenlenecek Liverpool-Real Madrid final maçının bu yılki açılış töreninde şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello sahne alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sahne Camila Cabello'nun (Liverpool-Real Madrid) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde ‘Bam Bam’ ‘Señorita,’ ve ‘Havana’ gibi hit parçaları olan şarkıcı Camila Cabello sahne alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sahne Camila Cabello'nun (Liverpool-Real Madrid) - 2

Cabello, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Liverpool-Real Madrid heyecanını ve atmosferini, dünyanın dört bir yanından maçı ekran başında izleyen milyonlara ulaştıracak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sahne Camila Cabello'nun (Liverpool-Real Madrid) - 3

28 Mayıs Cumartesi günü Paris’teki Stade de France’dan canlı yayınlanacak 5 dakikalık performans, nefesleri kesen karnaval temasıyla yapılacak ve zengin kostümler, dansçılar ve müzisyenlerin katılımıyla muhteşem bir gösteri sunulacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sahne Camila Cabello'nun (Liverpool-Real Madrid) - 4

Şovun koreografisi ise maçı statta ve evlerinde izleyen futbolseverlere yüksek enerjili bir gösteri sunmak için hazırlandı. Cabello şovunda, liste başı olan hit parçalarından bir potpurinin yanı sıra çok beğenilen üçüncü stüdyo albümü ‘Familia’dan yeni parçalar da seslendirecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sahne Camila Cabello'nun (Liverpool-Real Madrid) - 5

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cabello, “Bu ay Paris’te yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde sahneye çıkacağım için çok heyecanlıyım! Latin mirasımı dünyadaki spor ve müzikseverlerin birliktelik duygusuyla bir araya getirerek çok özel bir şov yapmak istiyorum" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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