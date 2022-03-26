Uganda’da ressam Ivan Mubiru yoksul mahallelerin çocuklarını resmediyor

Mubiru, çok zengin bir ailede büyümediğini söyleyerek, "Babam mütevazi bir öğretmendi ve çok iyi kazanmıyordu. Bazen işini kaybediyordu. Çocukluğuma dair çok pişmanlığım var. Uganda’da aynı durumla karşı karşıya kalan birçok çocuk olduğunu biliyorum ve görüyorum. Bu sebeple banliyölere ve fakir mahallere gidiyorum” dedi.