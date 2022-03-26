Uganda’da ressam Ivan Mubiru yoksul mahallelerin çocuklarını resmediyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 26.03.2022 - 10:16
Uganda’ya özgü dekorların, el işlemesi ürünlerin, hediyelik eşyaların ve tabloların satıldığı hediye pazarı, çok sayıda ressama ev sahipliği yapıyor.
Ressamlar genellikle Uganda’ya özgü desenleri, kabile yaşantılarını ve hayvanları resmediyor. Ancak Uganda’da turistlerin uğrak mekanı olan Hediye Pazarı’nda atölyesi bulunan ressam Ivan Mubiru, diğer meslektaşlarından biraz farklı.
Banliyölerdeki çocukları kendi çocukluğuyla özdeşleştirdiğini söyleyen Mubiru, köy köy gezip banliyölere gittiğini, ğini söyledi.
Mubiru, çocuklara hediyeler alıp, onların fotoğraflarını çektiğini ve bu fotoğrafları günlerce, haftalarca tuvale dökmeye çalıştığını dile getirdi.
Diğer atölyelerin aksine kendi atölyesinde çoğunlukla çocuk tabloları bulunduğunu vurgulayan Mubiru, tabloları satıp gelirin bir kısmını çocukların okul ihtiyaçları için kullanmak üzere ailelerine verdiğini söyledi.
Mubiru, çok zengin bir ailede büyümediğini söyleyerek, "Babam mütevazi bir öğretmendi ve çok iyi kazanmıyordu. Bazen işini kaybediyordu. Çocukluğuma dair çok pişmanlığım var. Uganda’da aynı durumla karşı karşıya kalan birçok çocuk olduğunu biliyorum ve görüyorum. Bu sebeple banliyölere ve fakir mahallere gidiyorum” dedi.
Banliyöler ve fakir köylerdeki çocukların resmini çizmenin büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Mubiru, "Çocukların yüzlerine bakınca size gerçek olan duygu verirler. Çocukları ziyarete giderken yanımda oyuncaklar götürüyorum. O oyuncakları verince yüzlerinde o mutluluğu ve gözlerinin içerisindeki gülümsemeyi görebiliyorum. Ben de o anı yakalıyorum ve ölümsüzleştiriyorum" diye konuştu.