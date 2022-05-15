Ukrayna 2023'te Eurovision'a ev sahipliği yapacak mı?

"UKRAYNA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise “Gelecek yıl, Ukrayna Eurovision’a ev sahipliği yapacak. Katılımcıları ve misafirlerimizi Ukrayna’da en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Özgür, barışçıl ve yeniden doğmuş bir Ukrayna’da” dedi.

2021 Eurovision yarışmasının kazananı Maneskin isimli İtalyan rock grubu olmuştu. Bu sene yarışma Turin’deki Papa Olimpico stadyumunda gerçekleşti.