Ukrayna 2023'te Eurovision'a ev sahipliği yapacak mı?

Haberler - ntv.com.tr | 15.05.2022 - 14:07 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 14:22

Bu yıl 66. kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışmasının kazananı belli oldu. İtalya’da gerçekleşen ve 45 ülkeden canlı bir şekilde yayınlanan yarışmanın kazananı Ukrayna oldu. Rusya saldırısı altındaki Ukrayna’nın gelecek sene Eurovision’a ev sahipliği yapmayacağı ise merak konusu.

Ukrayna 2023'te Eurovision'a ev sahipliği yapacak mı? - 1

BU SENENİN KAZANANI UKRAYNA

İtalya'da gerçekleşen 66. Eurovision yarışmasının bu seneki kazananı ‘Stefania’ adlı şarkısıyla 'yı temsil eden ‘Kaluş Orkestra’ grubu oldu.

Ukrayna 2023'te Eurovision'a ev sahipliği yapacak mı? - 2

EUROVISION SENEYE NEREDE OLACAK?

Kazanan ülkenin bir sonraki sene ev sahipliği yaptığı yarışmanın gelecek sene Ukrayna’da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise soru işareti taşıyor.

Ukrayna 2023'te Eurovision'a ev sahipliği yapacak mı? - 3

Ukrayna’yı temsil eden ‘Kaluş Orkestra'nın grubunun solisti Oleh Psiuk, “Eminim gelecek yıl yeni, bütünleşmiş ve mutlu bir Ukrayna Eurovision’a ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaktır” dedi.

Ukrayna 2023'te Eurovision'a ev sahipliği yapacak mı? - 4

"UKRAYNA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise “Gelecek yıl, Ukrayna Eurovision’a ev sahipliği yapacak. Katılımcıları ve misafirlerimizi Ukrayna’da en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Özgür, barışçıl ve yeniden doğmuş bir Ukrayna’da” dedi.

2021 Eurovision yarışmasının kazananı Maneskin isimli İtalyan rock grubu olmuştu. Bu sene yarışma Turin’deki Papa Olimpico stadyumunda gerçekleşti.

N-LIFE HABERLERİ

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