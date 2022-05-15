Ukrayna 2023'te Eurovision'a ev sahipliği yapacak mı?

Haberler - ntv.com.tr | 15.05.2022 - 14:07 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 14:22
İtalya'da gerçekleşen 66. Eurovision yarışmasının bu seneki kazananı ‘Stefania’ adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden ‘Kaluş Orkestra’ grubu oldu.
Kazanan ülkenin bir sonraki sene ev sahipliği yaptığı yarışmanın gelecek sene Ukrayna’da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise soru işareti taşıyor.
Ukrayna’yı temsil eden ‘Kaluş Orkestra'nın grubunun solisti Oleh Psiuk, “Eminim gelecek yıl yeni, bütünleşmiş ve mutlu bir Ukrayna Eurovision’a ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaktır” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise “Gelecek yıl, Ukrayna Eurovision’a ev sahipliği yapacak. Katılımcıları ve misafirlerimizi Ukrayna’da en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Özgür, barışçıl ve yeniden doğmuş bir Ukrayna’da” dedi.
2021 Eurovision yarışmasının kazananı Maneskin isimli İtalyan rock grubu olmuştu. Bu sene yarışma Turin’deki Papa Olimpico stadyumunda gerçekleşti.