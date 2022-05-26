Ukraynalı sinemacılardan 75. Cannes Film Festivali'nde Rusya protestosu

Fransa’nın Cannes şehrinin en büyük ikinci tiyatrosu olan Salle Debussy'nin önünde, yapımcılar Darya Bassel ve Yelizaveta Smit ile oyuncu Rita Burkovska'nın da aralarında bulunduğu ekip, "Ruslar Ukraynalıları öldürüyor. Bu soykırım hakkında konuşmayı saldırgan veya rahatsız edici buluyor musunuz?” yazan bir pankart açtı.