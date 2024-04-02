Ülke tarihine geçti! Suudi Arabistanlı model şimdi de Kainat Güzeli olmak için yarışacak

Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen "Miss Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında ülkesi adına yarıştı. Suudi Arabistan böylelikle ilk kez bir güzellik yarışmasına katılım göstermiş oldu. Model şimdi de Kainat Güzeli (Miss Universe) olmak için yarışacak.

Ülke tarihine geçti! Suudi Arabistanlı model şimdi de Kainat Güzeli olmak için yarışacak - 1

SUUDİ ARABİSTAN TARİHİNDE BİR İLK

"Miss & Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında bu sene ilk kez Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani ülkesini temsil etti.

Suudi Arabistan'ın tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına katılan Al-Qahtani, bir sosyal medya gönderisinde, "Malezya'da düzenlenen Miss Asia International 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum" diye yazdı.

N-LIFE HABERLERİ

Ülke tarihine geçti! Suudi Arabistanlı model şimdi de Kainat Güzeli olmak için yarışacak - 2

KAİNAT GÜZELİ OLMAK İÇİN YARIŞACAK

Yarışmada derece alamayan model şimdi de Kainat Güzellik Yarışması'na (Miss Universe) katılacak.

Ülke tarihine geçti! Suudi Arabistanlı model şimdi de Kainat Güzeli olmak için yarışacak - 3

ÜLKESİNİ TEMSİL EDECEK

Miss Universe, 28 Eylül'de Meksika'da gerçekleşecek.

Rumy al-Qahtani, "Miss Universe 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum. Bu Suudi Arabistan'ın Kâinat Güzellik Yarışması'na ilk kez katılması anlamına geliyor" dedi.

Ülke tarihine geçti! Suudi Arabistanlı model şimdi de Kainat Güzeli olmak için yarışacak - 4

Suudi model Al-Qahtani,1 milyon takipçili Instagram hesabında kombinlerini ve yarışma deneyimini sık sık paylaşıyor.

Suudi model zarif elbiselerden spor giyime ve geleneksel Suudi kıyafetlerine kadar çok çeşitli görünümlere bürünmüştü.

Ülke tarihine geçti! Suudi Arabistanlı model şimdi de Kainat Güzeli olmak için yarışacak - 5

KATILIMCILAR VE KAZANANLAR

Bu yılki "Miss & Mrs Global Asya" yarışmasına aralarında Avustralya, Borneo, Hindistan, Endonezya, Japonya, Tayland, Filipinler, Singapur, Suudi Arabistan, Vietnam, Bangladeş, Myanmar ve Malezya'nın da bulunduğu 12 ülke ve bölgeden yirmi beş yarışmacı katıldı.

"Mrs. Global Asya 2024" unvanını Filipinler'den Dyan Shane Mag Abo aldı. Geçen yılın kazananı Bornealı model Kimi Tomas tacı Mag Abo'ya takdim etti. Singapurlu Jesseca Long, Miss Global Asian 2024 tacını taktı. Ona tacı, Filipinler'den Miss Global Asian 2023 Gliyam Cundangan verdi.

Ülke tarihine geçti! Suudi Arabistanlı model şimdi de Kainat Güzeli olmak için yarışacak - 6

TEŞEKKÜR ETTİ

Model Rumy Al-Qahtani ise bu süreçte sosyal medya üzerinden destek olan ve güzel dileklerde bulunan Türk takipçileri hakkında paylaşım yapmıştı.

Model, paylaştığı kareye "Günaydın Türkiye'deki dostlarım" notunu düştü.

Ülke tarihine geçti! Suudi Arabistanlı model şimdi de Kainat Güzeli olmak için yarışacak - 7

Rumy Al-Qahtani, daha sonra "Türkiye'deki arkadaşlara tüm sevgi ve takdirimle, nazik sözleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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