Ülke tarihine geçti! Suudi Arabistanlı model şimdi de Kainat Güzeli olmak için yarışacak

KATILIMCILAR VE KAZANANLAR

Bu yılki "Miss & Mrs Global Asya" yarışmasına aralarında Avustralya, Borneo, Hindistan, Endonezya, Japonya, Tayland, Filipinler, Singapur, Suudi Arabistan, Vietnam, Bangladeş, Myanmar ve Malezya'nın da bulunduğu 12 ülke ve bölgeden yirmi beş yarışmacı katıldı.

"Mrs. Global Asya 2024" unvanını Filipinler'den Dyan Shane Mag Abo aldı. Geçen yılın kazananı Bornealı model Kimi Tomas tacı Mag Abo'ya takdim etti. Singapurlu Jesseca Long, Miss Global Asian 2024 tacını taktı. Ona tacı, Filipinler'den Miss Global Asian 2023 Gliyam Cundangan verdi.