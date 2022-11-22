Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta verildi

Galada konuşan Uluslararası Akademi Başkanı ve CEO'su Bruce Paisner, "Bu yıl 50'ncisi düzenlenen bu gecede özellikle sevindirici olan şey, dünya çapında dünya standartlarında televizyon programları ve şahsiyetler üreten ve Emmy ödülü kazanan ülkelerin sayısını görmektir" dedi.