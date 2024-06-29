UNESCO Dünya Miras Listesi'nde! Kars'ın tarihi güzelliği ilgi odağı oldu

Öte yandan, 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 2012’de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan antik şehir, 15 Temmuz 2016’da Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen Ani Ören eri, yurt dışından ve yurt içinden ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor. Bilimsel dergilerin bile konu edindiği Ani Ören Yeri taşıdığı tarih ile herkesin dikkatini üzerine çekiyor.