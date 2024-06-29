UNESCO Dünya Miras Listesi'nde! Kars'ın tarihi güzelliği ilgi odağı oldu
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Örenyeri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Rengarenk çiçeklerle bezenen tariki kent ziyaretçilerini adeta büyülüyor.
UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan ve ilk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani Örenyeri, son günlerde Fransa ve Almanya’dan gelen ziyaretçilerine kapılarını açıyor.