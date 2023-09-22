UNESCO listesine eklenen ahşap direkli camilere bilimsel koruma
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan ahşap direkli ve kirişli camilerin korunmasına ilişkin, "Ahşap olduğu için öncelikle nem ve böceklenme en büyük sorunlardan biri. Biz öncelikle ahşabı bilimsel olarak inceliyoruz. Bilim komisyonumuzun tavsiye kararları neticesinde hangi dönemde hangi adımın atılacağı planlanıyor ve bu plan dahilinde gerekli adımlar atılıyor" dedi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 45'inci UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Cami, Eskişehir Sivrihisar Ulu Cami, Kastamonu Kasaba Köy Mahmut Bey Camii ile Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Cami ve Afyonkarahisar Ulu Cami, Dünya Mirası ilan edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca UNESCO'ya 'Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri' adıyla iletilen ve toplantıda kabul edilen tarihi camiler aynı zamanda Türkiye'nin Dünya Mirası Listesi'ndeki ilk seri kültürel varlıkları oldu.