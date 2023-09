UNESCO listesine eklenen ahşap direkli camilere bilimsel koruma

"2024 İÇİN 2 DOSYA HAZIRLANIYOR"

Ayrıca, her yıl ülkeye bir müjde vermek istediklerini kaydeden İnceciköz, "Sayın Bakanımızın 2018 yılında vermiş olduğu talimatları doğrusunda biz her yıl bir protokol bir de kendi bünyemizde olmak üzere 2 dosyayı hazır tutuyoruz. İlgili uzmanların olumlu rapor vereceğini düşündüğümüz dosyayı de komiteye iletiyoruz. Anadolu coğrafyamız kültür anlamında çok zengin bir coğrafya. Şunu da belirtmek isterim; dünyada en çok kültür varlığı kaydettiren ülke sıralamasında Türkiye yaklaşık 260 ülke arasında 15'nci sırada. 2024 yılı için hazırlamaya başladığımız 2 dosyamız var. Dosyalarımız şu an olgunlaşma aşamasında, misyon ziyaretleri tamamlanacak. Hazır olduğunda bakanımız paylaşacaktır. Önümüzdeki yıl da 2 dosyayı hazır edeceğiz, olgunlaşmış ve gireceğini düşündüğümüz dosyamızı resmi yollarla komiteye ileteceğiz" ifadelerini kullandı.