UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması'na 172 sanatçı, toplam 462 fotoğrafla başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 50 fotoğrafın ödül almasına karar verildi.