UNESCO, Ukrayna'nın liman kenti Odesa'yı Dünya Miras Listesi'ne dahil etmek istiyor

Haberler - ntv.com.tr | 02.09.2022 - 11:09 - Son Güncelleme : 02.09.2022 - 11:18
Ukrayna’nın en yüksek nüfusa sahip üçüncü şehri Odesa’nın UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’ne girmesi konuşuluyor.
UNESCO geçtiğimiz salı günü Ukrayna’nın tarihi şehrinin koruma altına alınması üzerine yapılan teklifi desteklediğini paylaştı.
Karadeniz’in en büyük limanına ev sahipliği yapan Odesa, Rusya saldırısı altındaki bölgeden yaklaşık 12 bin km uzaklıkta bulunuyor.
Liman şehrinin Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmesi durumunda şehir, yasal olarak Cenevre Sözleşmesi’nin koruması altın girecek. Bu da eğer bölge Rusya tarafından işgal edilirse ülkenin bazı ciddi sonuçlarla karşılaşması anlamına geliyor.
UNESCO’nun daha önce paylaştığı verilere göre Ukrayna’daki 53 kültürel alanın ciddi hasar aldı.
İçinde tarihi binaların ve anıtların olduğu 53 kültürel alanın saldırı esnasında hasar aldığını belirten UNESCO, tahribatın izlerini uydu görüntülerini kullanarak tespit etti.
1954 yılında Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşma ile kültürel varlıkların korunması için önemli alanlar ‘mavi kalkan’ altına alınmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’da zarar gören kültürel alanlar konusunda bilgilendirildi.