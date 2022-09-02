UNESCO, Ukrayna'nın liman kenti Odesa'yı Dünya Miras Listesi'ne dahil etmek istiyor

Liman şehrinin Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmesi durumunda şehir, yasal olarak Cenevre Sözleşmesi’nin koruması altın girecek. Bu da eğer bölge Rusya tarafından işgal edilirse ülkenin bazı ciddi sonuçlarla karşılaşması anlamına geliyor.