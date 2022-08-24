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Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı

Haberler - ntv.com.tr | 24.08.2022 - 12:46 - Son Güncelleme : 24.08.2022 - 21:35

Mumya serisiyle yıldızı parlayan ABD’li oyuncu Brendan Fraser Toronto Uluslararası Film Festivali’inde TIFF Tribute Award ödülü’nün sahibi oldu. Yeni filmi "The Whale" ile sinemaya dönüş yapan Brendan Fraser aldığı kilolarla tanınmayacak hale geldi.

Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 1

Brendan Fraser, sinemaseverlerin kalbini "Mumya" serisi ile fethetti.

İndiana Jones tarzı bir macerayı özleyen seyirci, "Mumya"daki Rick karakterini çok sevdi.

Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 2

90'larda rol aldığı "Orman Kaçkını", "Geçmişin Sığınağı", "Okul Bağları", "Bayan Winterbourne" gibi filmlerde performansının yanı sıra görüntüsüyle de birçok hayran kazandı.

Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 3

2000'li yılların ortasında sektörden soğuması, boşanması ve depresyon gibi nedenlerle sinemadan uzaklaşan aktör, kilo aldı.

Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 4

Brendan Fraser, Toronto Uluslararası Film Festivali'nde özel bir ödüle layık görüldü.

Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 5

OSCAR'IN HABERCİSİ

Siyah Kuyu ve Bir Rüya İçin Ağıt gibi yapımlarla tanınan Darren Aronofsky’nin yönetmen koltuğunda oturduğu The Whale adlı filmle dönüş yapan oyuncuya, filmdeki performansı için TIFF Tribute Award ödülü verildi. Festival "Yılın en iyi performanslarından birinin arkasındaki Torontolu aktörü evinde ağırlamaktan heyecan duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Oscar’ın habercisi olarak görülen bu ödül ile oyuncunun Akademi Ödülleri’nde de şansının yüksek olduğu düşünülüyor.

Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 6

FİLMİN KONUSU

Film, obezite ile mücadele eden bir İngilizce öğretmeni  Charlie'nin (Fraser) son bir kurtuluş şansı için yabancılaştığı kızı Elle (Sadie Sink) ile yeniden bir bağ kurmaya çalışmasını anlatıyor.

Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 7
Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 8
Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 9
Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 10
Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 11
Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 12
Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 13
Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 14
Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 15
Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 16
Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 17
Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 18
Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı - 19

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