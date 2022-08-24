Ünlü aktörün inanılmaz değişimi: Rolü için 270 kiloya ulaştı

Haberler - ntv.com.tr | 24.08.2022 - 12:46 - Son Güncelleme : 24.08.2022 - 21:35
Brendan Fraser, sinemaseverlerin kalbini "Mumya" serisi ile fethetti.
İndiana Jones tarzı bir macerayı özleyen seyirci, "Mumya"daki Rick karakterini çok sevdi.
90'larda rol aldığı "Orman Kaçkını", "Geçmişin Sığınağı", "Okul Bağları", "Bayan Winterbourne" gibi filmlerde performansının yanı sıra görüntüsüyle de birçok hayran kazandı.
2000'li yılların ortasında sektörden soğuması, boşanması ve depresyon gibi nedenlerle sinemadan uzaklaşan aktör, kilo aldı.
Brendan Fraser, Toronto Uluslararası Film Festivali'nde özel bir ödüle layık görüldü.
Siyah Kuyu ve Bir Rüya İçin Ağıt gibi yapımlarla tanınan Darren Aronofsky’nin yönetmen koltuğunda oturduğu The Whale adlı filmle dönüş yapan oyuncuya, filmdeki performansı için TIFF Tribute Award ödülü verildi. Festival "Yılın en iyi performanslarından birinin arkasındaki Torontolu aktörü evinde ağırlamaktan heyecan duyuyoruz" açıklamasını yaptı.
Oscar’ın habercisi olarak görülen bu ödül ile oyuncunun Akademi Ödülleri’nde de şansının yüksek olduğu düşünülüyor.
Film, obezite ile mücadele eden bir İngilizce öğretmeni Charlie'nin (Fraser) son bir kurtuluş şansı için yabancılaştığı kızı Elle (Sadie Sink) ile yeniden bir bağ kurmaya çalışmasını anlatıyor.