Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Atatürk'e duydukları özlem ve minneti sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla dile getirdi. İşte sanatçılardan 10 Kasım mesajları...
TARKAN
"Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet’le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Ata'mızı saygı ve minnetle anıyorum."