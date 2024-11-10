Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Atatürk'e duydukları özlem ve minneti sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla dile getirdi. İşte sanatçılardan 10 Kasım mesajları...

Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları - 1

TARKAN

"Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet’le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Ata'mızı saygı ve minnetle anıyorum."

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları - 2

CEM YILMAZ

"Büyük Atatürk’ü saygıyla anıyorum."

Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları - 3

BİRCE AKALAY

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları - 4

TÜRKAN ŞORAY

"Canım Ata'm, sen kalplerimizde yaşıyorsun. Bize emanet ettiğin Cumhuriyet ve devrimlerinle, sonsuza kadar da yaşayacaksın."

Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları - 5

EDİZ HUN

"Saygı ve minnetle..."

Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları - 6

EMEL SAYIN

"Ata'mızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum."

Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları - 7

NEBAHAT ÇEHRE

"Sevgi, saygı ve özlemle..."

Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları - 8

GÜLSE BİRSEL

"Minnet ve hayranlıkla…"

Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları - 9

HAMDİ ALKAN

"Daima seninle... Her solukta artan bir sevgi ve özlemle..."

Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları - 10

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz."

Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları - 11

HÜLYA AVŞAR

"86'ncı ölüm yıl dönümünde saygı özlem ve minnetle..."

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