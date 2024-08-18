Ünlü isimlerden Alain Delon için taziye mesajları: Güle güle efsane
Fransız sinema efsanesi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Delon'un çocukları duyurdu. Usta oyuncunun vefatı sonrası ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı.
Fransız sinemasının altın çağının yıldız ismi Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Delon'un vefatını çocukları duyurdu. AFP'ye yapılan açıklamada "Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve köpeği Loubo, babalarının vefatını duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. Kendisi Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata gözlerini yumdu" ifadeleri yer aldı.