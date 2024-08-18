Ünlü isimlerden Alain Delon için taziye mesajları: Güle güle efsane

NİLGÜN BELGÜN

"Alain Delon ilk gençlik aşkımdı…Sinemanın en yakışıklı aktörüydü benim için… Son zamanlarda hep onunla ilgili yazıları okuyordum ve paylaşıyordum. Bu dünyada herkesin bir sırası var. Sırası gelen gidiyor… Toprağı bol olsun"