Ünlü isimlerden Alain Delon için taziye mesajları: Güle güle efsane

Fransız sinema efsanesi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Delon'un çocukları duyurdu. Usta oyuncunun vefatı sonrası ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı.

Ünlü isimlerden Alain Delon için taziye mesajları: Güle güle efsane - 1

Fransız sinemasının altın çağının yıldız ismi Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Delon'un vefatını çocukları duyurdu. AFP'ye yapılan açıklamada "Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve köpeği Loubo, babalarının vefatını duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. Kendisi Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata gözlerini yumdu" ifadeleri yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü isimlerden Alain Delon için taziye mesajları: Güle güle efsane - 2

Usta oyuncunun vefatı tüm dünyayı derinden sarstı. Türkiye'den ünlü isimler de Alain Delon için taziye mesajları paylaştı.

Ünlü isimlerden Alain Delon için taziye mesajları: Güle güle efsane - 3

GÜLBEN ERGEN

Alain Delon'un bir dizi fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen, paylaşımına "Okul yıllarımda odamın duvarlarına fotoğraflarını astığım star.
Üç çocuk babası, hayvan sevdalısı... 88 yaşında dünyaya veda eden bir dönemin en yakışıklı, en klas, en karizmatik aktörü" notunu düştü.

Ünlü isimlerden Alain Delon için taziye mesajları: Güle güle efsane - 4

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Yakışıklılık hep onun üzerinden tarif edilirdi. Efsaneydi. Dünyanın en güzel adamı Alain Delon artık yok! Toprağı bol olsun…"

Ünlü isimlerden Alain Delon için taziye mesajları: Güle güle efsane - 5

NİLGÜN BELGÜN

"Alain Delon ilk gençlik aşkımdı…Sinemanın en yakışıklı aktörüydü benim için… Son zamanlarda hep onunla ilgili yazıları okuyordum ve paylaşıyordum. Bu dünyada herkesin bir sırası var. Sırası gelen gidiyor… Toprağı bol olsun"

Ünlü isimlerden Alain Delon için taziye mesajları: Güle güle efsane - 6

ZÜLFÜ LİVANELİ

"Güle güle Alain Delon. Dünyayı güzelleştiren adam."

Ünlü isimlerden Alain Delon için taziye mesajları: Güle güle efsane - 7

FEDON

"Güle güle efsane..."

Ünlü isimlerden Alain Delon için taziye mesajları: Güle güle efsane - 8

GANİ MÜJDE

"Sinema tarihinin en yakışıklı abisi de gitti. Alain Delon yaşlılığında bile yakışıklı kalmayı başarabilen nadir ünlülerdendi. Toprağı bol, mekanı cennet olsun. Sıla Gençoğlu şarkısında yüzyıllarca yaşasın."

Ünlü isimlerden Alain Delon için taziye mesajları: Güle güle efsane - 9

FAZIL SAY

"Büyük hayranıydım Alain Delon’un. Işıklarda uyusun. Büyük idol."

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