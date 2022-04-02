Ünlü isimlerden Çanakkale'ye kültürel gezi: Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz

Haberler | 02.04.2022 - 09:57
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve Rotahane ekibinin ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesinin yeni durağı, eski çağlarda Hellespontos VE Dardanel olarak anılan Çanakkale’ydi.
Gezi, Gelibolu Yarımadası’nın en çok ziyaret edilen ana noktası konumunda bulunan, tarihi ve manevi açıdan büyük öneme sahip Çanakkale Şehitliği ile başladı.
Duygusal anların yaşandığı ziyarette ekip, bundan 107 yıl önce 18 Mart'ta kazanılan Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını saygıyla andı.
Şehitliğin ardından ziyaretçiler, Kilitbahir Kalesi’ni gezdi. Çanakkale savaşları ile ilgi birçok görsel malzemenin sergilendiği Kabatepe Müzesi gezinin öne çıkan diğer duraklarıydı.
Gezinin en entkileyici anlarından biri, hiçbir askerinin kurtulamadığı ve kara savaşlarında en kanlı mücadelelerin geçtiği yerlerden biri olan 57. Alay şehitliğiydi.
İkinci ziyaret gününün ardından ekip rotasını Assos’a çevirdi. Büyük İskender’in hocası Aristoteles’in felsefe okulunun da bulunduğu Assos’un Akropolü, Anadolu’nun nadir dor tipi tapınaklarından olan Athena Tapınağı ve kent yapılarını Ege Denizi manzarası eşliğinde görme fırsatı sunan akropol adı verilen tepede fotoğraf molası verildi.