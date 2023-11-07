Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları

Sanat ve eğlence dünyasından birçok isim İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarına tepki gösterdi. Tarkan'dan Madonna'ya, Gigi Hadid'den İspanyol oyunculara birçok ünlü isim destek mesajları paylaştı.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 1

Türkiye'den ve dünyadan pek çok sanatçı, Gazze Şeridi'ndeki sivil vatandaşların evlerini hedef alarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılara ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptı.

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve yardım çağrısında bulundu. Jolie "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze'de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez." ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 2

Şarkıcı Haluk Levent "Dünyanın en modern ülkelerine mesaj! Gazze'deki çocukların ölmesini önlemek için Müslüman olmanıza gerek yok. Sadece insan olmak yeterli." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 3

"HER SANİYE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR FİLİSTİN'DE"

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Gökten ışık yağmuru gibi bombalar yağıyor gece vakti bir şehre. Her saat yüzlerce suçsuz çoluk çocuk can veriyor bomba yağmurunda. Bir aydır bunu seyrediyoruz. Çıkmıyor akıldan. Dayanamıyorum. Durun, ne olur durun." çağrısında bulundu.

Ünlü müzisyen, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Norveç, Macaristan, Belçika ve Hollanda'da vereceği konser programını da paylaşarak, şunları kaydetti:

"Her saniye çocuklar ölüyor Filistin'de. Oslo'da bir müzisyen, benim konserimi boykot etme çağrısında bulunmuş. Sebep? Barıştan yana olmam herhalde. Programda Bach'ın 'Goldberg Çeşitlemeleri' eseri var. Yani bu arkadaş, bir yandan Bach'ı da boykot ediyor. Tebrik ederim kendisini! Düşünsün, 24 bin ton bomba Oslo'ya düşse, binlerce suçsuz sivil insan ölse? Haritayı ters çevirsin. Hayatında bir kere olsun, kendini Orta Doğu'da doğmuş bir çocuğun yerine koysun. Bazı müzik blog yazarları da onun gönderisini alıntılamış, haber yapmış. Bu artık anlamamak değil, anlamayı istememek!"

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 4

Şarkıcı Tarkan, "Gazze'ye ağır bombardımanlar devam ediyor. Masum siviller, çocuklar öldürülüyor ve dünya sessizce izliyor bu vahşeti. İnsanlık adına çok üzücü ve utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 5

Filistin asıllı ünlü süper model Gigi Hadid, İsrail ile Hamas arasında yaşananlar ve Ortadoğu'nun ateş çemberine dönüşmesi sonrası sessizliğini bozdu. "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" diyen Hadid, "Hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle taziyelerimi paylaşıyorum" ifadesini kullandı.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 6

Madonna, “İsrail’de olanlar yıkıcı. Bütün bu ailelerin ve özellikle de çocukların saldırıya uğramasını ve öldürülmesini izlemek yürek parçalayıcı. Bunun senin başına geldiğini hayal et? Bu anlaşılmaz bir şey. Çatışmalar hiçbir zaman şiddetle çözülemez. Ne yazık ki insanlık bu evrensel gerçeği anlayamıyor. Kalbim İsrail ile atıyor. Yıkılan ailelere ve evlere, kaybolan çocuklara, öldürülen masum kurbanlara hepimiz dua edelim. İsrail için. Barış için” diye yazdı.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 7

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo ise UNICEF'in "Gazze'deki çocuklar için zaman daralıyor. UNICEF, çocuklara hayat kurtarıcı hizmetlerin yapılması için derhal insani yardım duraklaması ve serbest geçiş çağrısı yapmaktadır." ifadelerinin yer aldığı paylaşımı X hesabında yeniden paylaştı.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 8

Filistinli iş insanı Muhammed Hadid’in ABD'de doğup büyüyen Bella Hadid "Sessizliğim için beni bağışlayın" diyerek söze başladı.  Model "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil. Filistin'deki insanlar ve çocuklar, özellikle Gazze'dekiler, sessiz kalmamamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar çok cesur" dedi.

Hadid "Gazze'ye yapılan saldırılarda hayatını kaybeden ve aile üyelerini kaybeden çocuklar için yas tutuyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 9

İSPANYOL SANATÇILARDAN DESTEK

Aralarında, "La Casa de Papel" dizisinde "Nairobi" karakterini canlandıran Alba Flores, aktörler Pepe Viyuela, Alberto San Juan, Juan Diego Botto, şarkıcı Amparo Sanchez ile şarkıcı ve şair Marwan'ın da bulunduğu bir grup İspanyol sanatçı, Filistin'e destek için seslerini sosyal medyada duyurdu.

Sanatçıların videosunda, "İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni ayrım gözetmeksizin bombalamayı sürdürüyor. Filistin halkına en büyük zararı verebilmek için Gazze'yi sistematik şekilde bombardımana tutan İsrail özellikle okulları, evleri, hastaneleri, sivil altyapıları, camileri, ambulansları hedef alıyor. Şimdiye kadar 20 binden fazla kişi öldürüldü ve bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk. Save the Children'a göre Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 10

ABD'li oyuncu Dwayne Johnson ise sosyal medya paylaşımında İsrail-Filistin çatışmalarından duyduğu üzüntüye işaret ederek, "Çözüm için dua ediyorum. Tüm masum hayatlar için dua ediyorum." açıklamasını yaptı.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 11

"BURADA ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARI KONUŞUYORUZ"

Besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, Filistinli masumların öldürülmesine tepkisini, "Burada bir insanlık krizini, insanlığın geleceğini konuşuyoruz. Burada hakkı yenmiş bir milleti, öldürülen çocukları konuşuyoruz. Henüz medeni olamamış bir ülkeden bahsediyoruz. Bunların binde birini Türk milleti yapsa bize ne hakaretler ederlerdi." sözleriyle aktardı.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 12

Gazze için destek çağrısında bulunan oyuncu Deniz Uğur da "İslam, bir dinin ötesindedir. Allah'ın yarattığı her varlığı kapsayan yüce bir nur felsefesidir. Kolaylıkla söyleyebiliriz ki, şu anda deneyimleyebildiğimiz cihattır. Bu sancılı bir süreç ama sonu aydınlık. Lütfen hak ile kalın." ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 13

ABD'li oyuncu Jennifer Garner, Save The Children kuruluşunun "Okullar ve hastaneler korunmalı" paylaşımını Instagram hesabına taşıdı.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 14

İngiliz oyuncu ve rap sanatçısı Riz Ahmed, Instagram hesabındaki paylaşımda İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, "Gazze'de şu an yaşanan ve işgal altındaki Filistin'de on yıllarca süren hadiseler korkunç ve yanlıştır. Bu eziyetin derinliği ve gerçekliği görmezden gelinemez." ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 15

Oyuncu Haluk Piyes, Instagram sayfasında Filistinlilere destek vererek, "Hakikat galip gelecektir ama bu katliama destek veren ve sessiz kalan tüm seyircilere iyi bakın, asla unutmayın." ifadelerine yer verdi.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 16

Güney Koreli müzisyen Choi Si-won, UNICEF'in Gazze'deki çocukların güvenliğinin sağlanmasına yönelik açıklamalarını paylaştı ve Filistin'e destek verdi.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 17

Dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) dizisindeki rolüyle tanınan Amerikalı oyuncu Marcia Cross, Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımda Cross, çevresindeki insanların Gazze ve Filistin genelinde yaşanan olaylara sessiz kalmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Cross, paylaştığı görselde, "Gözleri yaşarmayan, kalpleri sıkışmayan ve sessiz kalan insanların arasında nasıl yaşayacağımı kavrayamıyorum." ifadesini kullandı.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 18

ABD'li oyuncu Nicola Peltz ise sosyal medya paylaşımında, "Barışı düşün, barışı uygula, barışı yay ve barışı hayal et." ifadesini kullandı.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 19

Ünlü Hollywood oyuncusu John Cusack  X hesabında, Chicago'da katıldığı Filistin'e destek yürüyüşündeki gözlemlerini şu sözlerle aktardı:

"Katıldığım gösteride duymadıklarımı size söyleyeyim. İsrail'e ölüm ve Yahudilere ölüm sloganı duymadım. Duyduğum tek şey, Filistin'i bu gaddar işgalden kurtarmamız gerektiği sloganlarıydı. İnsanlar cehenneme dönmüş ve susuz, yemeksiz, elektriksiz kalmış bir alanda sevdikleri için endişe ediyordu. İnsanların nesiller boyunca hapse atılmış, aşağılanmış, taciz edilmiş, zulme uğramış, hedef alınmış ve öldürülmüş aile mensuplarının kişisel hikayelerini paylaştıklarına şahitlik ettim."

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 20

İsveçli müzisyen Zara Larsson, kişisel Instagram hesabında Filistin'deki dram karşısında dünyanın Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatarak, "Rusya saldırdığında Ukrayna'ya destek veriliyor ama Filistin'e destek verilmiyor." paylaşımında bulundu.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 21

Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik de Instagram hesabında, "Özgür Filistin" yorumuyla kendi fotoğrafını paylaşarak Filistin'e destek verdi.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 22

ABD'li müzisyen Demi Lovato ise Instagram paylaşımında, masum sivillerin katledilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları - 23

"SOYKIRIM" DAVASINA ÜNLÜ OYUNCULARDAN DESTEK

Dünyaca ünlü oyuncuların, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davasının ilk duruşmasındaki suçlamaları kamera karşısına geçerek okuduğu videolar, binlerce görüntülenme aldı.

Videoda suçlamaları okuyan isimler arasında "Crown" isimli dizinin oyuncuları Khalid Abdalla ve Tobias Menzies, "Game of Thrones (Taht Oyunları)" isimli dizinin oyuncuları Charles Dance, Carice van Houten ve Lena Headey yer aldı.

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