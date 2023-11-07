Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları

Türkiye'den ve dünyadan pek çok sanatçı, Gazze Şeridi'ndeki sivil vatandaşların evlerini hedef alarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılara ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptı.

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve yardım çağrısında bulundu. Jolie "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze'de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez." ifadelerini kullandı.