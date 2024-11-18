Ünlü isimlerden Muazzez İlmiye Çığ paylaşımları: "Sümer Kraliçesi"

Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti. Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı.

Ünlü isimlerden Muazzez İlmiye Çığ paylaşımları: "Sümer Kraliçesi" - 1

Sümeroloji alanında dünyaca tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında yaşamını yitirdi.  Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 1914 doğumlu Sümerolog ve akademisyen Çığ, yoğun bakıma alındı. Çığ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ölüm haberini Kaynak Yayınları, "Son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik" sözleri ile duyurdu.

BAKAN ERSOY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ için, "Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, Mersin'de 110 yaşında vefat eden Sümerolog, arkeolog ve dilbilimci Muazzez İlmiye Çığ için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Türk kültürüne ve tarihine eşsiz katkılar sunan Çığ'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk bilim dünyasının başı sağ olsun."

Ünlü isimler Muazzez İlmiye Çığ'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü isimlerden Muazzez İlmiye Çığ paylaşımları: "Sümer Kraliçesi" - 2

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Çok kıymetli bir bilim insanı, bir Cumhuriyet kadını olan, sümerolog, yazar Sayın Muazzez İlmiye Çığ’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu dünyadan bir Muazzez İlmiye Çığ geçti. Bedeni aramızda olamasa da hep var olmaya devam edecek. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır dilerim."

Ünlü isimlerden Muazzez İlmiye Çığ paylaşımları: "Sümer Kraliçesi" - 3

GÜLBEN ERGEN

"Cennetinizde huzurla uyuyun."

Ünlü isimlerden Muazzez İlmiye Çığ paylaşımları: "Sümer Kraliçesi" - 4

TAMER LEVENT

"Muzzez öğretmen kültürün yaşayan tarihi idi. Onu tanıyan ya da tanımayan, kültür kelimesinin ne anlama geldiğini anlamak istiyorsa telefonundan onu arasın onu tanımaya çalışsın. Kültür, insanları tanımak, insanları anlamak demektir. Muazzez öğretmeni biz daha önce çok değerli Harettin Karaca ile birlikte tanımıştık. Seynan'ın programına çıkmıştı. Mersin'de de ziyaret ettik Seynan ile. Şimdi o kültür mirasımız oldu. Yüzyılı aşkın mirasımız, şimdi yaşam modelimiz. Onun yaşamı, düşünceleri, bilgisi, deneyimleri hepimize örnek olacaktır. Hayata onun gibi bakabilmeyi öğrenme çağındayız."

Ünlü isimlerden Muazzez İlmiye Çığ paylaşımları: "Sümer Kraliçesi" - 5

TARKAN

Ünlü isimlerden Muazzez İlmiye Çığ paylaşımları: "Sümer Kraliçesi" - 6

ZAFER ALGÖZ

"Sümer Kraliçesi." 

Ünlü isimlerden Muazzez İlmiye Çığ paylaşımları: "Sümer Kraliçesi" - 7

SÜHA UYGUR

"Işıklar içinde uyuyun… Size minnettarız…"

Ünlü isimlerden Muazzez İlmiye Çığ paylaşımları: "Sümer Kraliçesi" - 8

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ KİMDİR?

Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, 20 Haziran 1914 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 1926'da sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi'ne girdi ve 1931'de, 17 yaşına geldiğinde ilkokul öğretmeni yetiştiren bu okuldan mezun oldu.

Yaklaşık beş yıl boyunca,Eskişehir'de öğretmenlik yaptı 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümü'ne kaydoldu.

1940'ta diplomasını aldıktan sonra, Antik Şark Eserleri Müzesi'nde on yıl sürecek kariyerine, kurumun arşivlerinde tercüme edilmeden ve tasnif edilmeden saklanan binlerce çivi yazılı tablet alanında uzman olarak başladı.

1960'ta Heidelberg Üniversitesinde 6 aylık bir çalışma yaptı. 1965'te Roma'da sergilenen Hitit sergisini bu şehirden alarak Londra'ya götürdü. 1972'de emekliye ayrıldı.

Emeklilikten sonra bir süre yurtdışında yaşayan Muazzez İlmiye Çığ, 1988'de Philadelphia'daki Asuroloji kongresine katıldı. Prof. Kramer'in History Begins at Sumer adlı kitabını Türkçeye çevirdi ve kitap 1990'da "Tarih Sumer'de Başlar" adıyla Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı.

Topkapı Müzesi Müdürü M. Kemal Çığ ile 1940 ve 1983 yılları arasında evli olan Muazzez İlmiye Çığ'ın 2 kız evlat sahibi.

Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine çalışmalar yapan Türk arkeolog, dilbilimci ve yazar, Türkiye'de kadın haklarının önde gelen savunucularından biri olarak biliniyordu.

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